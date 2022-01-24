  • 21°C
香港時間 : 2022124日 (週一) 16:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【葵涌邨爆疫】居逸葵樓立法會外判工作人員初確　本月19日最後上班【不斷更新】

社會 16:04 2022/01/24

分享：

熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

本港昨日新增140宗確診個案，破前年7月25日133宗紀錄，包括125宗本地個案、同日錄逾100宗初步確診，而葵涌邨截止昨日至少已有超過170宗確診及初步確診，逸葵樓佔126宗（詳情即看【下一頁】）。消息指，葵涌邨再有逾30宗初步確診，逸葵樓增約20宗。

【16：00】

立法會主席梁君彥表示，居逸葵樓的立法會外判工作人員今日初步確診，本月19日最後上班。此外，立法會將實疫苗氣泡。

【11：29】

消息指，夏葵樓今日有4人疑染疫， 其他邊幢陸續有人染疫。

【10：56】

消息指，葵涌邨再有逾30宗初步確診，逸葵樓增約20宗。

【童學園】DSE狀元棄法律讀港大英文 重返母校執教鞭︰交個心出來教學生

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【葵涌邨爆疫】葵涌邨至今有超過170宗確診個案　逸葵樓佔126宗
16:40 2022/01/23
【葵涌邨爆疫】葵涌邨至今有超過170宗確診個案　逸葵樓佔126宗
【新冠肺炎】葵涌邨清潔工作由承辦商「真會記」負責　會再調查有外人出入垃圾房情況
18:51 2022/01/22
【新冠肺炎】葵涌邨清潔工作由承辦商「真會記」負責　會再調查有外人出入垃圾房情況
【社區爆疫】葵興地鐵站萬寧有兩人染疫　張竹君指有爆發風險
17:57 2022/01/23
【社區爆疫】葵興地鐵站萬寧有兩人染疫　張竹君指有爆發風險

你可能感興趣

【葵涌邨爆疫】葵涌邨至今有超過170宗確診個案　逸葵樓佔126宗
16:40 2022/01/23
【葵涌邨爆疫】葵涌邨至今有超過170宗確診個案　逸葵樓佔126宗
【新冠肺炎】葵涌邨清潔工作由承辦商「真會記」負責　會再調查有外人出入垃圾房情況
18:51 2022/01/22
【新冠肺炎】葵涌邨清潔工作由承辦商「真會記」負責　會再調查有外人出入垃圾房情況
【社區爆疫】葵興地鐵站萬寧有兩人染疫　張竹君指有爆發風險
17:57 2022/01/23
【社區爆疫】葵興地鐵站萬寧有兩人染疫　張竹君指有爆發風險
疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 葵涌 葵涌邨 強制檢測

最高瀏覽

【公關災難】雪姨踩茶餐廳盆菜風波愈演愈烈　酒店割席租戶退租網民鬧爆
今日 10:21
【公關災難】雪姨踩茶餐廳盆菜風波愈演愈烈　酒店割席租戶退租網民鬧爆
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫：7種食物含雌激素不宜多食
10:06 2022/01/21
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫：7種食物含雌激素不宜多食
【公關災難】雪姨拍片比較盆菜踩良心茶餐廳　遭網民圍插急道歉：會用行動去彌補
10:55 2022/01/23
【公關災難】雪姨拍片比較盆菜踩良心茶餐廳　遭網民圍插急道歉：會用行動去彌補