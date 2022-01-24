【葵涌邨爆疫】居逸葵樓立法會外判工作人員初確 本月19日最後上班【不斷更新】
社會 16:04 2022/01/24
本港昨日新增140宗確診個案，破前年7月25日133宗紀錄，包括125宗本地個案、同日錄逾100宗初步確診，而葵涌邨截止昨日至少已有超過170宗確診及初步確診，逸葵樓佔126宗（詳情即看【下一頁】）。消息指，葵涌邨再有逾30宗初步確診，逸葵樓增約20宗。
【16：00】
立法會主席梁君彥表示，居逸葵樓的立法會外判工作人員今日初步確診，本月19日最後上班。此外，立法會將實疫苗氣泡。
【11：29】
消息指，夏葵樓今日有4人疑染疫， 其他邊幢陸續有人染疫。
【10：56】
消息指，葵涌邨再有逾30宗初步確診，逸葵樓增約20宗。
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記者：李榮忠