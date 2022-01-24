【公關災難】雪姨踩茶餐廳盆菜風波愈演愈烈　酒店割席租戶退租網民鬧爆

有富貴KOL之稱雪姨在上周四（1月20日）發布比較坊間大酒店及平民茶餐廳的盆菜質素，卻批評了一間良心茶餐廳，而被網民鬧爆，事件蘊釀至昨日（1月23日）大爆發，成網上討論熱話。

雪姨片中比較大酒店Ritz-Carlton、帝京酒店及基隆茶餐廳的盆菜，3份盆菜價錢分別為688元（一人份）、788元（二人份）及128元（一人份）。

她在試過基隆茶餐廳的盆菜後，直指當中的蝦肉霉爛、髮菜少，提供的鮑魚對比Ritz-Carlton質質大有分別，在品評基隆茶餐廳時指髮菜少，之後加插了生髮水的廣告，效果似十分突兀。

而且基隆茶餐廳的盆菜售價與其餘兩間酒店大不同，網民紛紛表示這個比較根本不合理。

【公關災難】雪姨拍片比較盆菜踩良心茶餐廳 遭網民圍插急道歉：會用行動去彌補

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引發公關災難

事件引發公關災難後，雪姨急刪片及發文道歉，並承認處理不當。

可是，仍然未能因此平消事件，於是雪姨在昨日（1月23日）再發文向基隆茶餐廳道歉，表示已聽到大眾的批評，並會作內部檢討，指今次事件令她及團隊上了一課，以後發布影片前會更加嚴謹，做好內容把關，兼再次向大眾及茶餐廳致歉，希望以後大家繼續鞭策，令她們：「可謙卑在YouTube的道路上學習及成長。」

至於被雪姨批評的基隆茶餐廳，在昨日於facebook專頁指其盆菜並未如雪姨所講般難食，要為所有員工每日辛勞付出發聲，說會考慮告誹謗。

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良心茶餐廳關懷弱勢

而且事件火燒連環船，Ritz-Carlton發聲明與雪姨割席，表示該盆菜比拼影片與酒店無關。另外，近日雪姨有份主辦的新年市集，也因此事引發退租潮，有參與市集者更在社交平台表示決定不再在該市集擺檔，並大鬧雪姨。

其實位於太子的基隆茶餐廳，向以關懷弱勢社群聞名。負責人Cat姐一直無懼風雨飄搖，堅持身體力行向區內長者及露宿者派發飯盒及防疫物資，希望齊齊度過困境，亦曾在疫情期間堅持逢星期三派發200個飯盒予露宿者。

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「Johnny仔」發文撐同行

因此，大批藝人及KOL留言力撐基隆茶餐廳，當中在ViuTV劇集《IT狗》飾演「Johnny仔」的鄧子超（小B），在現實中也有經營茶餐廳。

他在個人IG限時動態n發文撐同行︰「一人盆業幾好啊！食材價格不斷上升，食肆已經係好難經營，能夠咁用心服務大家，大家要好好珍惜同支持！」