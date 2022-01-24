【新冠肺炎】港大教授指本港仍未有條件與病毒共存　現時仍要控制病毒不在社會蔓延

▲ 港大微生物學系臨床副教授陳福和。（資料圖片)

香港大學微生物學系一項研究發現，Omicron變種病毒的病毒複製能力和致病性較其他新冠病毒變種低（即看:下一頁）。港大微生物學系臨床副教授陳福和表示，若證實病毒對人體的破壞力持續減少，社會或有條件與病毒共存，惟他強調本港現時仍未有條件與病毒共存，現時仍要盡量控制病毒不要在社會蔓延。

陳福和今早（24日）接受電台訪問時指，Omicron的出現起初令人非常擔心，有關研究以老鼠做實驗，顯示老鼠感染Omicron後體重下降、死亡率及引發炎症的機率，均較感染原始病毒株或Delta變種病毒低，其反映Omicron的攻擊力較低。

Omicron在小鼠模型的體重下降、死亡率及引發炎症的機率都是比以往弱，外國也有文獻發現，Omicron的也變得沒有那麼強的攻擊力，這某程度上也是一個好消息。

他表示，若證實病毒對人體的破壞力持續減少，社會或有條件與病毒共存：

之前我都說過，最希望是如果全世界都沒有辦法通過這個病毒，但隨著時間，希望它的殺傷力可以變得更低，令它慢慢變成一個可以並存的病毒

不過，他強調現階段Omicron仍有殺傷力，認為本港現時仍未有條件與病毒共存，尤其對於未接種疫苗的長者和長期病患者，認為要盡量避免病毒在社區蔓延，接種第3針加強劑，提高對Omicron的效力。

除非全個社會都接受到長者和長期病患者感染後會離世、醫療系統又可能接收到大量病人，而又不影響與其他國家重開邊界等，才可以有條件與病毒共存，故現階段為保障未接種疫苗的人士的健康，以及醫療系統不受崩潰，現時仍要盡量病毒控制不要在社會蔓延。

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記者：郭詩詩