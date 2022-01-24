【新冠肺炎】梁子超指葵涌邨居民應至少3次檢測陰性才上班　籲政府帶頭鼓勵企業在家工作

▲ 梁子超指葵涌邨居民應至少3次檢測呈陰性才上班，籲政府帶頭鼓勵企業實行在家工作。

本港昨日新增140宗確診個案，破前年7月25日133宗紀錄，包括125宗本地個案；同日錄逾100宗初步確診（詳情即看【下一頁】）。而葵涌邨截止昨日至少有超過170宗確診及初步確診，呼吸系統專科醫生梁子超在一個電台節目表示，葵涌邨最多確診個案的逸葵樓遲了圍封，令病毒擴散，引發邨內邨外爆發，他認爲整個葵涌邨有疫情風險，呼籲居民防止聚集，最好盡量留在家中。他又建議居民至少有3次病毒檢測呈陰性才恢復上班，做法較為穩妥，以防有病毒帶回工作地方感染同事。

梁子超認為，政府亦要持續觀察葵涌邨内的疫情，若其他樓宇出現急升的感染個案，或確診個案未有顯著減少，居民要有心理準備可能要撤離檢疫或足不出戶，如果當局找不到地方進行隔離，則可能要加強樓宇內自我隔離的程度，或要做到足不出戶，像住隔離營的安排，才有機會控制傳播。

梁子超表示，現時見到好多不同地方出現個案，例如倉庫、醫院、安老院等，政府未來一周要重點控制社區擴散，應帶頭製造環境，讓所有市民留在家中，疫情才有望在四星期内受控，包括安排公務員在家工作，並呼籲各行各業跟隨，若企業在家工作有困難，應安排一半員工上班，或設彈性上班時間，以減少爆發風險。

他又指，香港現階段不要幻想與病毒共存策略，因為現時未有可針對變種病毒的疫苗，Omicron疫情在外國來得快走得快的情況，未必在本港發生，特別是Omicron傳播周期短，檢測陰性後亦有可能受感染，希望市民配合，避免不必要外出，包括在餐廳堂食，減少聚會。

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責任編輯：李榮忠