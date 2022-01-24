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【必搶潮物】UNIQLO聯乘巴黎羅浮宮博物館　日本人氣插畫師長場雄設計4款UT【內附開售日期】

休閒消費 11:12 2022/01/24

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

The Louvre x Yu Nagaba系列於1月31日推出。（圖片由品牌提供）

UNIQLO與巴黎的羅浮宮博物館推出服裝系列絕對不是首次，但即將1月31日與該博物館推出的第二輛系列又的而且確大有睇頭，因為今次UNIQLO找來近來日本火紅的藝術家「長場雄」出手，推出The Lourve X Yu Nagaba系列，絕對是值得飛身搶購的最新UT。

日本藝術家兼插畫師長場雄是近年大熱的藝術家，他出生於1976年，10歲時隨父親移居土耳其，在當地學習繪畫，之後回到日本，於東京造型大學主修art & drawing，畢業後當上平面設計師，作品散見於《POPEYE》、《BRUTUS》等流行雜誌，多年前，本地電影《志明與春嬌》亦曾經找他來推出周邊產品。

對於今次有幸成參與UNIQLO和羅浮宮的合作，他說：

當我開始沿用我今天使用的簡單線條來表達自己時，我最先模仿的第一幅畫作就是《蒙娜麗莎》。我認為展示這風格的最佳方式是通過人們熟悉和喜歡的形象。所以因著這企劃而重回《蒙娜麗莎》對我來說意義深重，我真的很享受仔細研究藝術原作品的特徵及完成作品的整個過程。

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這一次長場雄系列借鑒了羅浮宮館內35,000多件展覽作品的圖案，包括希臘雕塑、歐洲繪畫和埃及藝術，他以極簡主義傳達了對原作的尊重和欽佩。

這系列產品穌了tee外，亦有杯子，於1月31日在UNIQLO店舖和官方網站有售。

備註：The Louvre x Yu Nagaba盤子及杯子只限利舞臺旗艦店及網絡旗艦店發售

記者：何偉雄

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