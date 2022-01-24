【校長專欄】憂孩子上網課玩散心荒廢學業 校長媽媽3大實戰策略混合式學習

▲ 鄭校長3大實戰策略，協助兒子混合式學習。

言猶在耳，2020年初新冠病毒來襲，突然停課。我家孩子當時才K3，到學校為他抱了一大堆含二維碼的工作紙，一掃二維碼，螢幕展現老師們出盡渾身解數的「線上課堂」。起初兩天，小子還對老師們的作品有點興趣，可是到了第3天已經把套路看透，完成課業了事。問題還在後頭，自由時間太多。媽媽見到孩子一天到晚地玩、看電視、看視頻，心裡就是不舒服，覺得他浪費時間。

本文不寫甚麼建立紀律之言，因為與COVID同行3年，大家應該在不同專欄中看了不同專家的分享。今天我們來說說實務性的操作。作為前線教育工作者，筆者理解教育局「有效益的家課」的指引和政策，同時理解幼小銜接階段對孩子日後學習的重要。

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這時期是孩子識字的黃金時期，因為他們記憶力好，資訊吸收能力好。從停課後的第三天開始，我家的小子就每天要完成以下任務：

抄寫中、英文詞語各5個，每個兩次

分享中 / 英文故事書1本

到公園放電一小時

筆者要求孩子抄寫有以下目的：強化小手肌，訓練空間感，同時讓肌肉記憶，但切忌抄寫太多，否則孩子怕了，就會弄巧反拙。可能你會問，為何不是看圖書，而是分享圖書？因為沒有輸入和理解，就不能輸出。要他說一說，就知道孩子理解多少，有沒有理解錯，對日後閱讀理解很有幫助。至於「放電」的好處就不用我多說了。

5歲的孩子有怎麼可能乖乖地完成任務？感恩家有長老可協助看管，同樣重要的是投其所好，設立獎勵計劃。每天完成任務後，我們都會很豪爽的給它10個8個，甚至20個印章，每次到了100個印章，就可以為他實現一個小願望。

放心！孩子的願望不會有多複雜，不外乎吃頓大餐、打個遊戲，储如此类。可是這對孩子而言卻是無比的滿足，因為他認為這一切都是自己賺回來的，就會繼續努力。久而久之，在他這小腦袋裡植下「一分耕耘，一分收穫」的價值觀。

孩子喜歡看YouTube，家長怕他看壞眼睛，又怕他接收到不良信息，這是理解的。與其擔心，不如同行。我們每天都20分鐘的親子視頻時間，看完視頻我會向兒子請教視頻中我不明白的地方。久而久之，孩子的理解能力和語言能力也有一定的發展，而孩子也很期待這20分鐘展示自己威風的時間。

由於我們習慣每天晚上都有半小時的遊戲時間，K3開始和小一上學期，開始玩桌遊或下棋，一來是訓練思維，二來是訓練孩子的禮儀和態度。記得開始的時候孩子不能接受自己輸的事實，他的醜態我就不在這描述了，慢慢地就明白有贏有輸(有時候是特意讓他贏)，也讓他學習感恩和反思自己做得好的地方。

兩年多的混合式學習就這樣熬過，小子現在二年級，也早習慣了半天上課，半天任務的半自助學習模式。願瘟疫早日離開，孩子回歸校園，爸媽重獲自由。