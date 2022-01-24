【產後昏迷】嫁台港妻產後血崩缺氧成植物人　丈夫心碎疑醫療失當：美好家庭全毀

▲ 丈夫質疑妻子成植物人是醫療失當。

常謂「生仔搵命搏」，媽媽容易在生產期間或產後出現危急情況，而危及性命。有嫁到台灣的港妻去年9月誕下孩子後，因子宮收縮不良而大量出血，最終需摘除子宮，並且因缺氧而成為植物人。丈夫在社交媒體以長文講述事件，質疑當中是否涉醫療失當，「我整個心都碎了，美好的家庭全毀」。

有台灣鄭姓新手爸爸在facebook群組「爆料公社公開版」中發長文，他指出，太太原是香港人，為了愛放棄香港穩定的生活，離鄉別井嫁到台灣。婚後兩人恩愛，很快太太就懷孕，他們亦很開心準備迎接小生命。

太太有依照醫生指示定期產檢，最初一切正常，直至最後的產檢，醫生告知由於胎兒頭圍小了兩周、肩膀大了一周，體重也接近3.4公斤，需要較預產期早10天到診所催生，於是鄭先生便陪同太太於去年9月17日到婦產科進行催生。

催生的過程很漫長，經歷了29小時後，他終於可與太太入產房生產。鄭先生指，生產過程並沒有異狀，到晚上9時許孩子出生，一家三口很開心地拍了全家幅。醫生告知，需要為太太縫合傷口，請他出產房，在外等待，當時鄭先生滿心喜悅和興奮，沒想到一場驚天悲劇即將發生。

▲ 鄭先生帶孩子探望太太，盼為太太打氣。（facebook圖片）

產後大出血

在大約40分鐘後，太太被推出產房到恢復室，當時鄭先生見太太面色很差，他本以為是生產後疲勞，醫生解釋太太子宮有收縮不良的情況，已經給予藥物幫助，護士亦教他如何為太太按壓子宮。

後來太太覺得下體不斷流出液體，最初以為是惡露，沒想到持續20分鐘仍不斷流出，鄭先生掀開被子才發現整張床單都染滿血，他趕緊通知醫護人員。最後醫生決定需要將太太轉至台中榮民總醫院，等了20分鐘才有救護車轉院，期間醫生並沒有做輸血或止血處置。

太太當時已失血超過1000毫升，在上救護車前雖仍有意識，但已漸漸不清，

她仍用她僅存的意識告訴我她要走了，她很愛我，要我好好照顧我們的寶寶。聽完我只能忍著扎心的痛，不斷提醒她別放棄，不准睡，保持清醒，一定沒事的……

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摘除子宮

轉院後，太太意識非常薄弱，經過輸血搶救後，太太子宮失血量仍很大，只能做緊急手術摘除子宮，才能保住太太的性命。太太在完成摘除子宮手術後，又經歷了2、3次大小手術，才住進加護病房。不過，治療了兩個多月後，太太身體各方面器官仍是不斷衰敗，意識未能恢復，醫生診斷，太太因大量出血造成缺氧性腦病變，在臨床上屬於腦損傷的末期患者，即病情嚴重的植物人。

當下我聽到我整個心都碎了，覺得原本一個美好的家庭，遭逢這樣的變故，人生全毀，甚至一度想了結自己生命，但又想到自己還有個剛出生的寶寶，我只能選擇堅強的面對。

事後，鄭先生曾與婦產科醫生討論，他認為太太在出產房時已有子宮收縮不良情況，醫生應在現場觀察，而非待家屬通知再處理。醫生又解釋，婦產科沒有血存庫，如果要輸血，須在產後大出血的情況，再去捐血中心領血。

不過，鄭先生質疑，對於大出血的患者，時間是分秒必爭，如果能把輸血、轉院等時間縮短，在有效的時間做醫療處置，太太的傷害就可以降低。

我實在不希望健康的太太，可能因為醫師的誤判或是醫療上的瑕疵，而失去了她美好的人生，失去當媽媽的權利。每次看著她辛苦且痛苦的躺在病床上，想到一路以來她所經歷的病痛與折磨，我真心希望能為她爭取些什麽。

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責任編輯︰王明芳