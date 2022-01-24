【葵涌邨爆疫】黑衣男被拍到葵涌邨內用口噴水居民憂播毒　議員陳恒鑌：已交警方跟進

▲ 黑衣男子被拍攝到在葵涌邨內用口噴水。

本港爆發第五波疫情，葵涌邨逸葵樓及映葵樓出現大型爆發，居民須禁足5日。網上流傳一則片段，一名黑衣男子在公屋走廊拉低口罩，向單位大門用口噴水，影片發佈者指事發地點位春葵樓、夏葵樓及秋葵樓，呼籲街坊留意，民建聯立法會議員則指已報警交警方跟進。

昨日（23日）Facebook專頁「葵青講場」分享一則長約5秒的閉路電視片段，發帖者指事發地點位於葵涌邨春葵樓、夏葵樓、秋葵樓，片中顯示時間為1月22日傍晚6時許，一名身穿黑衣的男子，在走廊拉低口罩，於多個單位門前用口噴水。帖文指，「未知是否確診人士傳播細菌，經過人地門口喺到噴水，呢個時期仲玩呢味野？有無人捉到出嚟？」，呼籲街坊如見到門口有可疑水漬要消毒。

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民建聯立法會議員陳恒鑌其後轉載該則帖文，指該名男子經過別人家門前用口噴水，且刻意噴向門鐘、閘門，手會觸碰到的位置，批評行為離譜，「香港市民在努力抗疫，葵涌邨居民在忍耐居家隔離，而這個人竟然做出如此惡劣的行為散播細菌」。他呼籲居民小心，並指已交由警方跟進。

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警方表示，昨日（23日）接獲報案，指網上流傳一影片，顯示一名男子懷疑於葵涌區內大廈走廊向多個住宅單位的大門及門鐘位置用口吐水。案件列作求警調查，由葵青警區人員跟進，暫未有人被捕。

責任編輯：王明芳