【持刀狂徒】深水埗男子持鎅刀斬傷兩人　逞兇後逃去無蹤

深水埗發生傷人案。事發昨日（23日）７時許，警方接報有兩名男子在大南街及桂林街遭人以鎅刀襲擊受傷，疑兇事後逃離現場。事件中，一名本地52歲男子、及一名非洲裔38歲男子受傷，38歲非洲裔男子頸部受傷但清醒，由救護車送院治理；而52歲姓陳本地男子則面部受傷，但他拒絕送院，現場遺下染血紙巾及口罩。

據指，疑犯為一名本地男子，先於大南街近325號位置，用鎅刀割傷一名非洲裔男子的後頸，再於大南街與桂林街交界襲擊另一本地男子，之後往欽州街方向逃走，疑兇暫時逃去無蹤。

警方人員接報到場，經初步調查，案件列「傷人」，案件交由深水埗警區重案組跟進，暫未有人被捕。警方指，疑為一名年約40至50歲中國籍男子，身高約1.65米，中等身材，案發時身穿灰色外套、黑色上衣、灰色長褲及白色運動鞋。

【湊得輕鬆啲】巴陶氏症愛女出生2日離世 父母無悔：能見面擁抱已值得

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠