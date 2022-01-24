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【持刀狂徒】深水埗男子持鎅刀斬傷兩人　逞兇後逃去無蹤

社會 10:42 2022/01/24

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深水埗發生傷人案。事發昨日（23日）７時許，警方接報有兩名男子在大南街及桂林街遭人以鎅刀襲擊受傷，疑兇事後逃離現場。事件中，一名本地52歲男子、及一名非洲裔38歲男子受傷，38歲非洲裔男子頸部受傷但清醒，由救護車送院治理；而52歲姓陳本地男子則面部受傷，但他拒絕送院，現場遺下染血紙巾及口罩。

據指，疑犯為一名本地男子，先於大南街近325號位置，用鎅刀割傷一名非洲裔男子的後頸，再於大南街與桂林街交界襲擊另一本地男子，之後往欽州街方向逃走，疑兇暫時逃去無蹤。

警方人員接報到場，經初步調查，案件列「傷人」，案件交由深水埗警區重案組跟進，暫未有人被捕。警方指，疑為一名年約40至50歲中國籍男子，身高約1.65米，中等身材，案發時身穿灰色外套、黑色上衣、灰色長褲及白色運動鞋。

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責任編輯：李榮忠

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