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【家品速報】Kapok推首個家品Kapok comforts系列　愛琴海超長絨棉製頂級毛巾$80起

休閒消費 16:33 2022/01/24

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

Cushion上的圖案來自丹麥藝術家Marcus Moller Bitsch的手筆，他運用水彩筆觸，以俏皮的視覺觀察平凡日常，採用超現實風格繪畫出熟悉但卻是天馬行空的事物，從疫情下的日子，重新想像我們家中一切，藉此尋找新鮮和積極。（各$450/圖片品牌提供）

由法國人Arnault Castel創業的Kapok，去年12月踏入15周年，當大家都以為慶祝活動告一段落的時候，不到一個月，品牌立時擴張聲勢推出Kapok comforts系列，主打舒適休閒的家居產品，由此看來，Arnault的大計還陸續有來呢﹗

在家穿著的tee，最重要是舒服，讓穿者感受到無拘無束，這套休閒服應該非常合格。（tee$390、短褲$390/圖片品牌提供）

15年前，作為一間最初開設於天后的select shop，Arnault不諱言經營Kapok是抱著副業的心態去營運，但試問又有誰想到今天的Kapok己經在本地有12間分舖（包括旗下經營的傢俬店和男服店O.N.S），最近又有新動作，首次推出Kapok comforts家品系列。

Kapok的成功除了有一丁點幸運成份外，主持人Arnault的努力、準繩的眼光和引入不少冷門法國品牌、甚至本地創作品牌，都令到本地的消費者感到眼前一亮，最好的例子是他們率先引入球鞋品牌Common Projects，其後一些大型時裝集團如Lane Crawford和I.T才緊隨入貨。

去年，Kapok其中的一件重要的事是開設了vitra. at Kapok，屬他們首次染指傢俬範疇，所以當知道Kapok今回推出Kapok comforts，筆者又豈會感到意外呢？

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這一個開宗名義叫「舒適」的系列，當中包括睡衣、圍裙和浴袍等。誠然，產品種類不算太多，但Arnault深明要做到「舒適」可不是一件容易的事，就以名為Purification Rituals系列的毛巾或浴袍為例子，簡單的毛巾製品卻放滿心思。

首先浴袍方面，它採用土耳其的有機愛琴海棉製成，浴袍外層呈現鵝卵石紋理，內層配上柔軟的毛巾圈材質，提供極強吸水力和軟綿綿的觸感。

至於毛巾，同樣以土耳其的有機愛琴海超長絨棉製成，長纖維的面料帶來更強結構性，比一般的短絨棉更為耐用ZD1與此同時，毛巾的編織方法分別以格子與毛巾圈織法，帶來兩種拭抹觸感；亦做到洗滌次數愈多，毛巾亦愈柔軟的效果。

由此可見，從簡單的一條毛巾中可以看到Kapok comforts系列背後抱著極為認真的態度，祈望未來有更多家品種類可供選擇。

產品查詢：2180 2821

記者：何偉雄

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