【天氣預測】東北季候風補充料週末抵本港　周日有部分地區氣溫下降至12度

▲ 本港地區今日天氣預測 大致多雲。（資料圖片）

天文台今日（24日）表示，一股東北季候風正逐漸影響廣東沿岸，昨晚到今早有雨區由西向東橫過本港，大部分地區錄得有雨，雨勢不大。另一道廣闊雲帶覆蓋華南沿岸地區，雲與雲之間存有空隙，料今日有陽光。未來數天受雲帶影響，本港附近有雨及多雲。

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天文台預測今日本港地區大致多雲，初時有一兩陣雨及薄霧，下午短暫時間有陽光，吹微風，漸轉吹和緩至清勁東北風。展望未來2至3日大致多雲，有一兩陣雨，早上稍涼。

根據9天天氣預報，周二至周四大致多雲，有一兩陣雨。而周五日間部分時間天色明朗。下周日則天氣相當清涼，大致多雲，初時有幾陣雨，早上氣溫降至13度。

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記者：余思嵐