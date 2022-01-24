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【巨匠殞落】前衛設計俘虜麥當娜Lady Gaga　時裝鬼才大師THIERRY MUGLER逝世

休閒消費 16:28 2022/01/24

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

時裝鬼才大師THIERRY MUGLER逝世，娜姐、Lady GaGa都是他的粉絲。

曾於八十年代紅極一時的法國時裝品牌Mugler，較早前於社交平台發文，其創辦人Thierry Mugler於1月23日逝世，享年73歲。這位1948年出生於法國北部著名小鎮Strasbourg，9歲習蹈，14歲加入芭蕾舞團，也因愛畫畫，令他對舞台服裝埋下創作種子。

熱愛做gym，更表示曾因操時發生肌意外，令鼻子損毀。（圖片： IG@manfredthierrymugler）

Lady Gga拍攝《Telephone》音樂錄影帶，其主要場景就是穿了Mugler的設計。（圖片： IG@manfredthierrymugler）

自1973年創立品牌推出首個系列後，其誇張又極具舞台感的服裝，更帶起了Power Dressing的風格。進入八九十年代，更是創意大爆發時期，其超現實高級訂系列每每衝擊時裝界的視覺和美學，大膽前瞻性完全顛覆大家的想像，你會從不少後來者的作品感到他的設計影響力。

他的作品俘虜不少超星級粉絲，除了Diana Ross ，大衛寶兒、Madonna到近年Lady Gaga、Beyonce、Cardi B等都拜倒其裙下設計，在香港張學友和黎明買過不少他推出的西裝。他的風格可謂多元化，主題也很廣泛，其中以機械人的作品也特別多。

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2002年，因時裝生意不景氣，Thierry Mugler將品牌出售，只為旗下品牌的香水系列擔任調香師。但依然跟各大明星打造演唱會歌衫：Beyoncé 的巡唱《I Am…World Tour》，而說到另一另一樂壇話題天后Cardi B出席格林美頒獎典禮時，也穿上他的作品作戰衣，也哄動一時。

記者：黃鑑江

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