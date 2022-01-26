【小型爆發】5人曾到東涌藍天海岸露天場地後確診　荃灣Aeon累計5宗個案　

▲ 黃大仙豪苑F座一名居民染疫。（陳國峰攝）

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。衞生署及醫院管理局今日（25日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、房屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞將會出席疫情記者會交代詳情。

本港今日新增107宗確診個案，包括100宗本地個案，其中93宗為與其他個案相關，7宗源頭不明；7宗輸入性個案。

張竹君醫生指出，多個相關個案涉及小型爆發，包括

環宇海灣累計5名保安確診或初步陽性。

葵涌萬寧貨倉新增多一宗，累計4宗。

彩雲一邨長波樓一名保安確診，患者是豪苑低座確診個案的家人。

荃灣悅來坊Aeon有5宗個案，涉及賣魚、賣乾貨及保安人士。

黃大仙豪苑1座F室有住戶中招，疑與早前確診E室共用天井受傳染，6至8樓F座居民須檢疫。

象山邨地盤累計5人染疫，疑與巴基斯坦女子群組有關。

東涌藍天海岸露天場地，每日逾30多人踢波，至少有5名患者曾到訪。

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記者：伍瑋瑋