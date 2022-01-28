【若善健談】藥到病除

過去兩年，疫情將大眾的焦點重新放在健康身上，藥到病除一直是病人夢寐以求的願望。醫護團隊謹守他們的工作崗位，並在不同專業領域承擔責任。一般普羅大眾對藥物有他們的體會和理解，例如藥物會否成癮，身體會否一直依賴等。藉此分享一些藥劑團隊的實據，釐清謬誤。

藥物在研發過程中首要是安全性，往後針對不同疾病與狀況而對症下藥。如抗生素可以消滅病菌；消炎止痛可有效消炎鎮痛，而一些非傳染性疾病如控制三高或精神健康等藥物，目的旨在減低病徵，控制病情，從而減低各類併發症，提昇生活質素。

然而應否使用藥物，是不少患者及家長均出現疑惑或憂慮。對於不同治療方案有所困惑，頓時迷失方向也是人之常情，尤其是當藥物是用在小朋友上。父母們常見的顧慮包括：子女會對藥物上癮嗎？子女需永遠食藥嗎？藥物有哪些副作用等？

大眾應用正面的思維去理解及接受藥物療程，例如精神健康的藥物，涉及更多範疇，容易令人誤解。此領域很廣闊，包括不止於焦慮、壓力、抑鬱、甚至專注不足/過度活躍等。面對這些疑慮時，藥劑師會解釋患者在沒有治療的情況下遇到的問題，如在學業、事業、及家庭上經歷挫敗；甚至影響患者及家人生活上的每一個部分。所以及早介入治療非常重要。在藥物療程上，最常見的誤解是藥物的作用只是單一，非黑即白；例如過度活躍症藥物只幫孩子們「坐定定」及學習；然而，藥物治療亦可以透過減少專注力不足及衝動行為，從而降低意外及自殺行為的機率。

對於藥物會導致上癮的誤解，其實正規藥廠的產品，有嚴謹的科研去確保各方面的安全性，如藥物吸收或分解。在專業醫生定時的照顧下，適合的藥物劑量，是可以安心服用。至於藥物副作用的擔憂，醫生與藥劑師會權衡利弊，讓患者清楚理解期待的反應，何時與可接受的副作用共存或需要調校劑量、藥物等。

曾經，有位母親分享她的經驗，她患有嚴重過度活躍症的兒子獲得一個培訓課程錄取。可是，由於他不能夠在培訓時保持安靜及集中注意力，他無法從培訓中受益。最終，這位母親同意讓兒子服用治療過度活躍症的藥物，其後她兒子的症狀大大改善，他亦能夠從培訓課程中學習到應付過度活躍症的症狀的方法，學習和家庭生活都大有改善。這位母親對於藥物治療非常感恩，並指出在治療嚴重過度活躍症的過程中，藥物治療的重要性。

醫患關係需要互相信任，積極參於治療方案的討論，並找出最適合的方法來應對各種症狀，在非傳染性疾病尤其重要。解決方法可以是隨環境、狀態而改變。只要各方坦誠合作，自然能藥到病除。

撰文: 黃志基教授

羅肇群簡寶玲基金教授(藥劑學)

香港大學藥理及藥劑學系系主任