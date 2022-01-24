【新冠肺炎】孔繁毅料每年冬天會同時面對流感及新冠肺炎威脅　或須每年打針遏制疫情

▲ 港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅。（資料圖片）

本港第5波疫情一發不可收拾，昨激增140宗確診，本地感染佔125宗（其中輸入相關個案佔112宗），直逼前年7月底第3波疫情高峰；連同逾100宗初步確診，大部分染疫個案均來自葵涌邨。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，葵涌邨疫情發展關鍵在於未來48小時新增個案數目，另相信在天氣比較暖的4月後，病毒感染人數會快速下降。

孔繁毅今早（24日）接受電台訪問時指，現時在西方國家採取與病毒共存的策略，很多人確診或已接種第三針，又指新冠病毒在溫暖的環境會比較不太活躍，相信過了四月後，病毒感染人數會快速下降，若沒有出現新的變種病毒株，大流行會短暫完結數個月，但一旦入冬新冠病毒會像流感般再回來：

如果今個冬天前再沒有一個沒有出現新的變種病毒株出現，就會有一段長時間好少症，但當北半球入後，新冠病毒會像流感般再回來，即每年冬天，全球會同時面對流感和新冠肺炎威脅，屆時各地人民每年要接種流感和新冠肺炎疫苗，以遏制疫情。

他認為屆時每年的冬天，全球會同時面對流感和新冠肺炎威脅，屆時或須每年各打一針，也不會再有隔離的政策等：

屆時或再也不會有去旅行要隔離或做檢測，如果病人真的有肺炎或嚴重上呼吸道的問題就需要入院，入院後會為他們做檢測了解是否有流感或新冠肺炎等，醫生才會向他們處方抗病毒藥物。

他又說，接種三針新冠疫苗的人，對Omicron變種病毒的中和抗體會立即上升，能夠減低傳染他人風險，若不接種疫苗或會引致下呼吸道感染，包括肺炎和重症，因此長者及高危人士要快點接種，他期望可以盡快有可以加入針對Omicron的抗原第二代疫苗加強抵禦。

至於被問到葵涌邨疫情的發展，他認為當局已很快找出源頭，指其關鍵在於未來48小時内邨內新增的確診個案，以及會否由邨内居民引起其他地方的傳播，若確診沒有顯著增加，或沒有屬於其他源頭的個案，本港疫情有可能在農曆年後受控。

他又說，由於本港沒有足夠設施讓所有葵涌邨的居民撤離檢疫，認為居民留在邨内檢疫是最穩妥，又建議居民要按政府指示做檢測，也應避免外出，留意廁所清潔，盡量開對流窗，減少垂直傳播風險。

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記者：郭詩詩