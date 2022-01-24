【在家工作】政府僱員特別上班安排　包括部分公務員明日起可輪流在家工作

▲ 政府僱員明日可輪流在家工作。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。政府指因應本地疫情最新發展，今日（24日）宣布，政策局和部門由明日（25日）起按其運作需要推行特別上班新安排，包括可安排部分僱員輪流不用回辦公處所，盡可能在家工作。

發言人表示，公務員事務局已向政策局和部門就政府僱員特別上班新安排發出指引，要求政策局和部門在大致維持基本公共服務和不影響抗疫工作的前提下，檢視其所提供的公共服務需求，並按其運作需要推行特別上班安排以減少辦公地點同一時間員工的數目，包括可安排部分僱員輪流不用回辦公處所，盡可能在家工作。個別部門或會因此暫時減少為市民提供部分公共服務，並會就有關服務的最新安排作出公布。如因此對市民造成不便，希望市民理解。

發言人呼籲，為減少政府大樓和辦公室的人流以有助控制疫情，市民請盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲所需服務。同時，市民進入或身處任何政府大樓或辦事處時，必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的感染控制和社交距離措施，包括使用「安心出行」流動應用程式、體溫檢測和人流控制安排。

發言人又呼籲僱主按運作需要，盡量讓員工在家工作，以大幅減少社區人流和社交接觸。

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責任編輯：李榮忠