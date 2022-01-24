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【新春2022】5米許願樹現身中環街市　老字號么鳳首次辦市集推聯乘產品

休閒消費 11:27 2022/01/24

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

中庭的戶外空間有許願樹及中式燈籠作打卡位。（相片來源：中環街市）

農曆新年來臨在即，各商場也舉行各種賀歲活動。中環街市的「福虎迎新 太平有象」新春慶祝活動，設有5.5米高的「太平許願樹」、換上貓咪裝束的吉祥物「太平吉象」及「招財虎」以及香港涼果品牌么鳳迎的快閃店，不妨到場逛逛感受氣氛。

大埔林村許願樹「拋寶牒」祈福，是港人的春節傳統活動。中環街市將在地下豎立5.5米高的許願樹，市民可在福虎造型的「太平寶牒球」寫下來年心願，一拋至「太平許願樹」上。此外，中庭上空亦掛滿 450 個象徵著喜氣洋溢的中式懷舊燈籠，照亮中環街市，瀰漫濃厚的過年氣氛。

「太平吉象」將與「招財虎」一同換裝，以7款不同造型隆重登場，包括化身傳統招財貓祝福各位來年幸福健康，而「招財虎」更搖身一變成為財神和愛神，「暴富貓」亦戴著型格黑超並高舉二頭肌爆發的強勁臂彎，是場內打卡熱點。

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由即日起至1月31日，么鳳將於中環街市開設首間主題快閃店，聯乘多個本地中小企和手作品牌推出一系列新春限定產品，如節日零食、雪糕、手工啤酒、家庭用品及服飾等。現場會有活動裝飾及各品牌介紹，更會有么鳳 x 豚肉窩貼動畫化的店長貓插畫觀賞。同時場內亦有「福虎新春購物節」及「百花齊放年花市場」，可順道辦年貨。

中環街市「福虎迎新 太平有象」活動

地址：中環皇后大道中93號

舉行日期：即日起至1月31日（免費入場）

記者：張頌婷

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