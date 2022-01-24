【娛圈喜訊？】40歲黃翠如發福遮肚孕味濃　疑北上探蕭正楠班成功造人

▲ 40歲黃翠如發福遮肚孕味濃，疑北上探蕭正楠班成功造人。

現年40歲的黃翠如在去年曾因為情緒困擾而閉關休養，年底北上探望在內地開工的丈夫蕭正楠後，近日回港的她心情似乎已整理好，頻頻出動約友人飯聚。

不過在照片中屢見一向瘦削的黃翠如變得圓潤，出動絲巾保暖又以手袋遮肚，難道已經成功在北上時成功造人？

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傳黃翠如懷孕

黃翠如去年9月在有份演出的劇集《七公主》播出後，疑受到情緒影響，一度關閉其社交平台，十月份起更停止幕前工作，飛到內地探蕭正楠班。在丈夫細心照料與陪伴下，黃翠如似乎已經走出陰霾。

近日終於返港的黃翠如，先後約了好姊妹唐詩詠、陳自瑤等人見面，事後眾人分別把聚會的照片放到社交網站，見黃翠如已回復好心情，同時亦開始傳出黃翠如懷孕的消息。

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▲ （instagram圖片）

翠如孕味濃

約兩周前，黃翠如與唐詩詠上載影片，久未碰面的兩姊妹非常興奮，在鏡頭前抱來抱去又送吻。

不過網民的焦點則放在帶有孕味的黃翠如身上。一向身材瘦削的她穿上寬鬆大褸，竟然還見到她腹部微隆。

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▲ （instagram圖片）

大手袋遮腹部

然後在另一個日常生活帖文中，穿著恤衫牛仔褲的黃翠如跟蕭正楠外出散步。

照片全都為「老公視覺」，但最奇怪的是多張照片中黃翠如都刻意用斜揹的大手袋遮蓋腹部的位置，有「此地無銀」的感覺。

▲ （instagram圖片）

穿鬆身外套

直到昨日，黃翠如與陳自瑤及朋友飯聚，順道補祝陳自瑤奪最佳女配角獎。

在飯局中黃翠如明顯對甜品特別有興趣，除了穿著鬆身外套，還特意圍上絲巾保暖，種種跡象都令人聯想到她跟蕭正楠已經成功造人。

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黃翠如於2014年跟蕭正楠合作劇集《師奶MADAM》戲假情真而拍拖。

直到2018年底，蕭正楠在《萬千星輝頒獎典禮2018》中宣布與黃翠如已結婚，及後再透露二人在半年前到紐西蘭旅行時註冊，並於翌年5月在峇里補辦婚宴。