【無間斷通訊】中國移動向葵涌邨隔離檢疫住戶　提供免費仼用無限本地數據服務

▲ 中國移動為葵涌邨隔離檢疫住戶，提供免費仼用無限本地數據及語音通話服務。(圖片由品牌提供)

中國移動香港（CMHK）宣布為葵涌邨逸葵樓及映葵樓居民提供免費仼用無限本地數據及語音通話服務:免費1 個月JOOX VIP 音樂服務及hmvod 標準電影組合，以及隔離期間免停機保障。以上安排亦適用於任何服務計劃客戶如需於檢疫中心作隔離，讓有需要的客戶在隔離期間與外界保持聯繫。

最新影片推介:

檢疫中心包括：

竹篙灣檢疫中心

香港荃灣絲麗酒店

香港麗悅酒店

觀塘帝盛酒店

柴灣鯉魚門公園及度假村

▲ 受影響居民可免費仼用無限本地數據及語音通話服務。(圖片由品牌提供)

受限樓宇包括：

葵涌邨逸葵樓

葵涌邨映葵樓

任何被列入為受限制樓宇，均會提供以上通訊支援，全力保障資訊流通無阻。此外，CMHK亦特別為受限樓宇內的5G 家居寬頻服務客戶提供特別安排，免費升級至不限速，享受全速5G 無限數據。

了解更多:請致電專線2945 8883

注意事項：

１）此特別安排只適用於現有中國移動香港流動通訊月費計劃客戶至另行通知，客戶只需提供指定相關證明並獲核實後，便可獲豁免於強制隔離期間所使用的額外本地數據及額外本地通話分鐘收費，此特別安排由申請豁免起計21 天內有效，受條款及細則約束。

２）此特別安排只適用於現有中國移動香港流動通訊月費計劃客戶至另行通知，客戶只需提供指定相關證明並獲核實後，便可獲豁免JOOX VIP 音樂服務及hmvod 標準計劃收費，此特別安排由申請豁免起計1 個月。受條款及細則約束。

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責任編緝：張懿慧