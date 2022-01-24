【良心飯店】被KOL踩$128盆菜質素不及五星級酒店　基隆茶餐廳良心派飯20年助弱勢社群

▲ 基隆茶餐廳良心派飯20年助弱勢社群。

有富貴KOL之稱的雪姨，日前拍片比較坊間大酒店及平民茶餐廳的盆菜質素，卻批評了一間良心茶餐廳，引起網民不滿及認為不公平。事後，基隆茶餐廳在Facebook發文回應，指「為咗我地舖頭上上下下所有員工每日辛勞工作付出而出聲」，稱盆菜無KOL所說的「咁難食」，不少顧客都有回圖說好食、抵食。事實上，基隆茶餐廳為良心茶餐廳，向來以關懷弱勢社群聞名。負責人Cat姐早於20多年前起向露宿者派飯，風雨不改。

最新影片：【童學園】DSE狀元棄法律讀港大英文 重返母校執教鞭︰交個心出來教學生

▲ 位於太子的基隆茶餐廳。

位於太子的基隆茶餐廳一直熱心助人，早於20年前，店主Cat姐已加入露宿者行動委員會擔任義工，向露宿者派飯。直至今天，Cat姐仍堅持逢星期三派發200個飯盒予露宿者。而每逢初一十五亦會派發齋飯予區內長者，其中一日由善長贊助。每位長者均可憑取飯證取得飯盒及生果，有時更獲派發驅風油、粽子，過年時可領臘腸冬菇，毋需排隊日曬雨淋。

飯盒內的餸菜亦非常豐富，經常盛滿家常小菜，如炆雞翼、蒸肉餅等，有肉有菜，有時更會煲涼茶，露宿者大抵感受到家的溫暖。

有位露宿者生活穩定後，竟買了生果籃給我，真的很感動，因為生果籃對他來說負擔不輕。

Cat姐想起仍會心微笑。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

疫情之下，餐廳雖然生意額下跌四成，加上限聚令令小店生意足襟見肘，但Cat姐都沒想過停止派飯。因為她明白很多長者依賴生果金而活，每日四處奔波領取飯盒減低生活負擔。她希望透過餐廳這個平台派口罩、生活用品及食物

我捨不得放低他們，從來沒有想過要停止。做到就做吧！

餐廳會派發防疫包，有口罩、搓手液及杯麵，包括每周向露宿者派發的在內，餐廳至今已派發超過2萬個防疫包。

她希望，社區能有更多食肆一起派飯，令基層人士得到支援。

香港貧富縣殊問題嚴重，政府兼顧不足。我們這些有能力的人主動關心有需要的人，互相支持才可度過困境。

而且雖然餐廳生意額下跌，但她從來沒想過炒人、加價，非常良心：

我們做東主的有責任和同事一齊去度過難關，有好些同事都已經做了10年以上。現在惟有努做好外賣，做好食物及服務，期望收支平衡。

KOL雪姨日前拍片比較大酒店Ritz-Carlton、帝京酒店及基隆茶餐廳的盆菜，三份盆菜價錢分別為688元（一人份）、788元（二人份）及128元（一人份）。雪姨在試過基隆茶餐廳的盆菜後，直指當中的蝦肉霉爛、髮菜少，提供的鮑魚對比Ritz-Carlton質質大有分別，在品評基隆茶餐廳時指髮菜少，之後加插了生髮水的廣告，效果似十分突兀。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

責任編輯：羅嘉欣