【育兒心得】別給子女貼上「你無用」標籤　正向鼓勵激發潛能信念影響孩子一生

▲ 信念會影響孩子一生。

或許你也曾聽過：「你無用㗎，長大咗去乞食啦！」這種媽媽，應該看看以下這段：

據說山東省某縣有一條小村，近年因出了很多大學生而聞名遐邇。這條小村只有一所小學，也只有一位教師，主要是一些本村的孩子來讀小學。後來學校出了名，一傳十、十傳百，附近其他村子的人都千方百計地把孩子送到這所小學來念書。這究竟是村的風水特別好，還是這所小學的教育有甚麼秘訣？

話說二十幾年前，村小學來了位教師，教了一段日子後，孩子們都變得懂事了。有的孩子回家對父母說，老師說了，我將來能夠成為教師；有的孩子說，老師說我將來能成為音樂家；有的說，老師說我將來能成為畫家、我將來可以做醫生……孩子們不再貪玩，而且變得主動好學，他們都相信自己將來一定是個傑出的人才。家長們很疑惑，難道這位教師真的會預測未來？

好幾年過去了，到了高考的時候，很多孩子們都能以優異的成績考上大學，於是村民更加相信這位教師有特異功能。不少人請這位教師去看家宅風水，都被教師一一拒絕了。這位教師退休前，把這種教育的方法傳給接任的教師，新教師又繼續為小學生們「預測」將來，這村的大學生不斷地產生，村的經濟也漸漸興旺起來。

看到這報道，我很受感動，灌輸在孩子心靈裏的信念，會影響他們的一生。

文章原刊於《經濟日報》收費專欄「陳家厨坊」，原題為「孩子的信念」。

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