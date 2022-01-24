【新冠肺炎】旺角花墟一帶　由本周四至下周二實施封路及人群管制等措施

▲ 警方就旺角花墟一帶實施人流和交通管理等措施。（曾秋文攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。政府早前宣布取消全港年宵花市、新春市場及由旅發局舉辦的新春活動【下一頁】。警方今日（24日）表示，旺角花墟一帶周四起實施人流及交通管制。

旺角警區助理指揮官(行動)何少佳警司指，由於預計農曆新年前夕，會有大量市民前往花墟選購年花，所以由周四（27日）早上8時，至2月1日（年初一）早上8時，將在花墟實施特別人流及交通管制措施，市民只可以由運動場道及花園街交界進入花墟，為方便市民進入花墟，有需要時會作出安排，港鐵太子站A及B1出口會改為只出不入。

西九龍交通部(執行及管制組)何雋軒總督察稱，花墟道、園圃道、園藝街及太子道西局部等街道會封路，只容許緊急車輛駛入，商販車輛在指定時間可駛入落貨。為減輕太子道西行人路負荷，會在本月30日下午三點時至2月1日上午7時，太子道西近協和小學巴士站會封閉，而附近的3條小巴線和10條巴士線需要改道。

警方呼籲市民不要在周末或年廿九等高峰時間前往，亦要盡量使用公共交通公具。現場違泊車輛將會即時被抄牌及拖走。

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記者：余思嵐、曾秋文