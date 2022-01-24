【青春不要臉】舉高胳肋底向綺夢致敬演出夠晒放　戴祖儀美貌智慧並重投資玩具升價8倍

▲ 戴祖儀於《青春不要臉》演出夠放，獲得外界正評。

以年青演員和懷舊作主打的TVB劇《青春不要臉》正在播出，有份參演的戴祖儀今次升呢為「女一」，於上周五播出的《青春不要臉》第5集內，戴祖儀除「硬食」蛋糕外，更舉高胳肋底疑向「綺夢」致敬，不少劇迷看過也大讚戴祖儀演出夠放兼可愛。

【我們再不講再見】戴祖儀涂毓麟挫敗中成長 Joey與Oscar從戀愛悟相處之道【有片】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美貌智慧並重

現年26歲的「長腿女神」戴祖儀入行4年，近年獲力捧的她歌視雙線發展。

法律系畢業的戴祖儀可謂內外兼備，這位才女對投資甚有前瞻性，4年前開始她進行「另類投資」，花費逾百萬狂掃近百件玩具藝術品，部份珍藏更升價8至9倍。

最新影片推介：肥仔+193專訪

戴祖儀零偶包

《青春不要臉》為戴祖儀參演的第3套劇集，性格活潑開朗的戴祖儀演戲也沒有包袱。

於第5集的茄哩啡夜店群戲中，她所飾演的「楚瑜」因為不想訓練班同學不開心，結果在不是百分百自願情況下，選擇成為被掟蛋糕的下靶角色，結果被輕舟（丁子朗飾）掟到「成面都係」，難得楚瑜依然笑住話冇事，搞笑之餘亦看得觀眾戚戚然。

▲ 戴祖儀舉高胳肋底這幕，大家是否似曾相識？（TVB提供）

另外，輕舟為了保住角色，竟撒謊指小瑜有臭狐，小瑜為了平反，竟無厘頭地變成「舉手王」，只要見到認識的人就高舉胳肋底力證「清新無味」。

由於小瑜高舉腋窩時一臉無辜，加上動作趣怪、表情可愛，成功獲得正評，觀眾也大讚Joey演得夠放：「呢幕好好笑」、「諗起《賭聖》嘅綺夢」、「丁子朗好衰，屈戴祖儀有臭狐」。

戴祖儀於IG分享拍這幕戲的感受，當中她寫道：「估唔到…現實同劇情是一樣的導演一嗌cut大家就走了可惱也！！！」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

法律系畢業

現實中，戴祖儀擁有著高學歷，年少時她是品學兼優的好學生，她曾公開過自己的DSE文憑試成績為1科5*、3科5、2科4，成績不俗。

畢業後，因大學選錯科入讀了不喜歡的科目，毅然轉去英國留學，入讀英國名牌大學萊斯特大學（University of Leicester）攻讀法律系，可為一名學霸。

▲ 戴祖儀畢業於英國名牌大學萊斯特大學。（取自instagram）

大學畢業後，戴祖儀回港後曾於律師樓實習過一段時間，惟發覺不適合當律師，遂轉當街頭藝人和獨立歌手。及至2018年2月，她得到星夢娛樂老闆何哲圖賞識，加盟成為旗下歌手。

至2019年，她於台慶劇集《多功能老婆》中飾演幼稚園老師「呂嘉怡」一角而再受注目，更為劇集獻唱插曲《天光前分手》，成為新一代宅男女，去年於《刑俱日記》裡扮演一名患有創傷症候群的女生，要收起一貫活潑愛笑的形象，考驗其演技。

▲ 戴祖儀是玩具收藏家。（戴祖儀IG圖片）

具投資眼光

另外，戴祖儀亦甚有投資心得，大約早於4年前已開始投資玩具藝術品。

近百件珍藏分類存放於兩個Studio裡，珍藏包括KAWS limited edition，Murakami Takashi 玩偶，Hajime Sorayama 機械公仔，現具品牌Hot Toys 模型，以及當代街頭藝術家 Shepard Fairey 版畫等，總值近百萬元。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【刑偵日記】戴祖儀改活潑形象演創傷後遺症病人 Joey演技升呢令觀眾改觀

兩年前戴祖儀拍攝了名為《新重課戰場 空山基 Sorayama 晒冷開箱 x 真理衣 TheRealProject》影片展示其珍藏，當中祖儀說：「我近年很喜歡空山基（Hajime Sorayama），他是被喻為其中一位最有潛力的日本潮流藝術家。」當中空山基的機械人珍藏，她早年以過萬元買入，如今已升值8倍！

雖然戴祖儀出身自富裕家庭，有一位從事地產的富爸爸，但戴祖儀以自己的積蓄來購入玩具藝術品，她曾於訪談中說：「我所有的收藏都是用自己的錢，畢業後就沒在跟人拿過錢，讀大學開始就有做兼職得工作，而我用儲蓄買的這些藝術品，都是確保自己喜歡，還有其升值空間。」