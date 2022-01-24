【騙應診假】涉騙應診假上舞蹈班　民政署前女主任判服務令160小時

▲ 涉騙應診假上舞蹈班，民政署前女主任判服務令160小時。（資料圖片）

時任民政事務總署女署理高級行政主任，涉6度向民政署申請應診假應診中醫，事實上卻前往上舞蹈班，早前被廉署落案起訴6項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。涉案行政主任早前承認3項控罪，今（24日）於九龍城裁判法院被判160小時社會服務令。

女被告傅申(41歲)，案發時為署理高級行政主任，控罪指她於2018年11月30日至2020年6月17日期間，其中6度使用1份「申請離開工作崗位」申請表，稱在有關日子下午2時30分至下午5時離開工作崗位，到郭醫堂中醫診所接受治療，而被告是明知意圖用以誤導政府。被告早前承認3項控罪，餘下3罪獲不提證供起訴，存檔法庭。

代表律師求情時指，早前已與被告解釋社會服務令報告，被告同意報告內容。精神科醫生報告亦指出，被告將與上司在工作上的磨擦，視為被上司不公平對待，因工作壓力而造成精神問題，而作出愚蠢行為以平衡心理。被告事後作反省，理解行為是錯誤的。

裁判官判刑時指，考慮到代表律師的求情，以及社會服務令報告後，就各項控罪共判被告履行160小時社會服務令。

案情指，案發時被告為民政署署理高級行政主任，在規例下若被告離開工作崗位，須事前填妥申請表並得到上司批准。

被告於2018年12月4日、2019年9月19日及2020年6月17日，提交上述表格，並報稱前往郭醫堂中醫診所覆診，除2019年9月19日外，其餘日子則呈上有關醫生證明。經調查後發現，被告在2018年11月30日、2019年7月5日及2020年6月17日下午期間曾到銅鑼灣舞蹈中心參加舞蹈班。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟