【Band1學堂】新年說恭賀說話逗利是　英文補習名師教你英文講虎虎生威

▲ 英文補習名師教你英文講虎虎生威。

虎年農曆新年又到了,Spencer Sir預祝大家新年快樂、身體健康、學業進步、財源廣進!受疫情影響,或許居住在外國的親人甚至香港的親人都無法拜年,但都可以透過whatsapp或視像通話拜年, 但傳統的恭賀說話如何用英文表達?

新年快樂、身體健康、學業進步、財源廣進等恭賀說話,大家應該講到倒背如流,聽到耳熟能詳啦,即刻學習下如何翻譯成英文。

1. 恭喜發財

要識講恭喜發財的英文,必須要認識識英文單詞「prosperous 」(adj.) 解作:富裕的

英文:May you be happy and prosperous.

2. 萬事如意

英文:May everything go well for you.

3. 一帆風順

英文:Hope everything runs smoothly

4. 心想事成

英文:May all your wishes come true.

5. 財源廣進

英文:I wish you prosperity (prosperous的名詞) all through the year

6. 學業進步

英文:I wish you success for your study.



7. 龍精虎猛

英文:May you be like a spirited dragon and soaring tiger!

8. 虎虎生威

英文:May you be like tigers with courage and strength!

9. 虎年大吉

英文:Wish you a prosperous year of tiger!

10. 如虎添翼

英文:May you be like tiger with wings!

英文要多說多講多練習,大家不妨趁農曆新年,多點跟朋友或親戚說恭賀說話英文版,或者教他們講就更好。