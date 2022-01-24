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【霍家爭產】各方已達原則協議押後至明天商討細節　法官冀農曆年前解決

社會 12:09 2022/01/24

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霍震宇今續到高等法院，被問及能否與家人全面和解時，霍震宇表示「有進展」。（馮漢柱攝）

已故全國政協副主席霍英東遺產訴訟案，長房子女就家族公司於南沙項目的股權回購權爭議，日前原告長房霍麗娜及霍震宇分別申請押後聆訊，以尋求解決方案，案件今(24日)於高等法院再訊。原告霍麗娜之一方表示已達成原則上協議，要求押後多1天時間，商討協議細節。法官押後案件至明早（25日）再訊，並期望農曆新年前可解決事件。

3案原告分別為長房三子霍震宇、女兒霍麗萍及霍麗娜；與訟人包括長房長子霍震霆、二子霍震寰、二房及三房成員及多間家族公司。

代表原告之一長房女兒霍麗萍的資深大律師余若海今於庭上表示，代表長房一方通知法庭，長房各兄弟姊妹已就原則事宜達成協議，惟仍需要1天時間商討細節，故要押後案件至明早再訊。

代表二房及三房的大律師王則左表示，對於協議內容仍蒙在鼓裡，王指二房母親霍馮堅妮已年屆92歲，屬鮐背之年，故不欲案件再作任何延誤，故需要時間向兩房成員索取指示，王強調，二、三房冀和解協議能繼續執行。

法官陸啟康表示，為官26年未曾遇過1宗案件需如此長時間商議，亦令處於進退兩難的局面，故會給予各方多1天時間。法官表示基於達成原則協議，將案件押後至明早再訊，並期望農曆新年前能解決。

原告之一、長房三子霍震宇今續到庭，離開法院時，被問及能否與家人全面達成和解時，霍震宇回應「有進展」。

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記者：林育慧

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