【新年利是】活用利是錢自小學會理財概念 投委會分享6招親子理財法

▲ 投委會分享6招親子理財法。

小朋友在農曆新年會收到利是錢，正好是教導善用金錢的良好時機。根據投資者及理財教育委員會（投委會）早前一項調查發現，49%受訪家長會容許子女管理部份或所有利是錢，但僅28%有抽空與子女討論金錢管理；約12%家長因怕子女尚小而未能理解，而從未與孩子談及金錢相關話題，錯過了與小朋友討論及學習理財的機會。

如何幫助子女培養和建立理財品德，投委會給家長分享6個貼士，讓爸爸媽媽可以與小朋友「童」過新年學理財。

1. 有錢過手才能學理財

投委會建議，爸爸媽媽不要將子女的利是錢要全數「上繳中央」，爸爸媽媽在允許的情況下可以跟子女一起拆利是再點算，再將部分利是錢交給子女，金額多少並不是重要，而是給他們機會真正學習分配金錢，始終實踐往往比說教有效。

2. 儲蓄觀念101

孩子年齡不同，儲錢方法也不同。投委會建議，年紀較小，例如就讀幼稚園或以下的小朋友，對儲錢概念或比較模糊，儲錢可以形象化，爸爸媽媽可以準備一個錢罌，引導小朋友放入利是錢，體會錢罌內的金錢慢慢增加，從小灌輸對金錢要珍而重之，好好保管及儲起來的概念。

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3. 共同管理財富培養責任感

對於讀小學、較年長的小朋友，家長可以講解關於銀行的概念，例如帶同子女開立銀行儲蓄戶口，一起把錢存入銀行，向他們展示銀行結單的金額，讓子女明白金錢是屬於他們。

透過開設銀行儲蓄戶口，也可以藉此教導他們「複息效應」，明白存款到銀行可令儲蓄愈滾愈多，累積財富的概念。家長要留意各間銀行的兒童戶口或設有不同的戶口要求，例如最低開戶金額，應先行了解，並留意兒童戶口的服務收費、條款和細則，貨比三家作出選擇。

4. 灌輸與實踐「財分三份」

家長可引導子女學習「先儲蓄後消費」，把利是錢分為三份：儲蓄、捐獻、消費，而非立即將所有金錢花掉。在分配方面，並沒有特定的分配比例，家長可跟子女按照本身的實際情況一起計劃，並讓子女知道利是錢是親友的「祝福」，鼓勵他們捐出部分，與人分享「祝福」。

5. 分清「想要」與「需要」

在消費方面，教導子女扣除必要開支和儲蓄後，餘下利是錢可用來買東西，但要明白並非代表全部用來滿足消費慾，「需要」的項目可買，但只是「想要」的就要三思。

6. 利是「電子化」

多間銀行及電子支付平台都推廣「電子利是」，金管局亦建議市民透過電子渠道收發「利是」，小朋友在今年亦可能收到「電子利是」，家長不忘與他們點算「電子利是」之餘，亦可以引導子女認識電子錢包、電子貨幣的概念。

責任編輯：王明芳