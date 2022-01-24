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【求子辛酸】嫁台港妻Ashly求子兩年不果　做試管嬰兒打排卵針痛到崩潰

親子 16:54 2022/01/24

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

Ashly與丈夫尼克求子兩年不果。

懷孕生育的過程並非人人順利，台灣YouTuber尼克與港妻Ashly結婚兩年，一直想育有小孩，嘗試各種偏方，以中藥調理身體，又進行人工受孕但不果。兩人決定做試管嬰兒，過程甚為艱辛，Ashly須捱多支排卵針。望見老婆滿肚針孔，尼克感不忍，連忙作出安慰。

打排卵針滿肚針孔

尼克與Ashly22日於YouTube頻道發布影片，分享做試管嬰兒的過程。兩人從去年7月開始籌備，Ashly先進行身體檢查，證實甲狀腺功能及泌乳激素正常，卵巢庫存量亦無問題。醫生表示「非常有機會成功」，可以準備取卵，又建議Ashly進行子宮內膜容受性檢測（ERA），找出胚胎著床的最佳日子。

最新家庭台影片：

ERA檢查過程順利，隨後尼克也進行精子檢查，證實一切正常。8月兩人初次在家打排卵針，同樣感到緊張，Ashly直言「你越拖，我心理壓力越大」，尼克聽後小心翼翼地替她注射，順利完成第一針。往後一個月，Ashly再捱多支排卵針，望着老婆滿肚針孔，尼克感心痛，眼眶泛紅，表示「捨不得你一直捱針」。Ashly反過來安慰丈夫，指BB很快會來。

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暖心丈夫安慰

最令Ashly感崩潰的日子，是取卵前兩天，要打大劑量的兩針，注射時Ashly緊閉雙眼，過後指「這支超痛！」。再捱一針之後尼克連忙將她擁入懷中安慰：

老婆辛苦了，你是最偉大的。

取卵手術順利完成，兩人等待胚胎培養結果。Ashly在等待過程感忐忑，擔心到最後「一顆都沒有成功」，又要再次經歷打排卵針及取卵的過程。進行「胚胎著床前染色體篩檢（PGS）」後，兩人得知兩顆胚胎順利通過檢測，可以植入胚胎，同感驚喜，盼之後一切順利。

觀眾送上祝福

不少觀眾紛紛留言為兩人送上祝福，「Ashly要加油喔！雖然過程中很難受，但結果一定會是好的」、「無論結果如何，都要深信有緣分的寶寶總有一天一定會到來！」、「媽媽真的很偉大，看完影片手都流汗了，加油哦！」、「願這一切辛苦都是值得的，祝福兩位可以平安健康生出寶寶」。

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責任編輯︰王明芳

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