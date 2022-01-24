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【疫苗接種】郭可盈一家三口接種新冠疫苗　林文龍神色凝重12歲女流露不安

育兒經 15:48 2022/01/24

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郭可盈和老公林文龍帶同12歲女兒林天若（Tania）齊齊接種疫苗。

新冠肺炎變變種病毒Omicron殺入本港市區，以致本港爆發第五波疫情。為做好防疫措施，郭可盈和老公林文龍帶同剛度過12歲生日的女兒林天若（Tania）齊齊接種疫苗，但林文龍接種時神色凝重，Tania望實爸爸也流露出不安。

郭可盈日前在IG分享一家三口接種疫苗的照片，並留言道︰「齊齊接種疫苗！」不過，相中的林文龍在打針時神色凝重，Tania則望寶爸爸感到擔憂。而郭可盈則曬出接種後手臂上的卡通膠布，連陳敏之也留言說︰「膠布是亮點」。

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不少網民留言問他們是否打第三針，郭可盈未有回應。有網民表示自己同樣已打第三針，副作用比較大，建議他們一家在接種後第2、3日要多休息；有網民則表達了對打針或帶來的健康憂慮，亦人錯重點讚可盈的指甲靚。

郭可盈與林文龍即將踏入結婚18年，Tania上星期剛度過12歲生日，分享了一家三口與Tania朋友仔在西貢獨立屋慶祝的照片。

最新影片推介︰

讚家校教導防疫有方

郭可盈發文祝女兒繼續健康平安、幸福快樂、正面積極地成長，又提到生日會當天，所以賓客都經過了全身消毒及戴好口罩，歸功於眾人的家教及學校教導有方。

到來的賓客都會經過全身消毒，非常合作，讚！用餐完畢大家自然又自律地把口罩戴上，學校家庭管教有方，這好習慣已變成自然了！看見她們歡天喜地，玩得健康安心又開心！

一家三口在大宅慶祝Tania 12歲生日。（IG圖片）

讀保良局蔡繼有學校中一

Tania現就讀名校保良局蔡繼有學校中一，品學兼優的她今年獲選為班長。去年她在小六畢業禮上，奪得中文科傑出表現獎狀，更是連續3年奪得學科冠軍，她感謝校長和老師們的悉心教導。

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郭可盈欣賞蔡繼有的「全人教育」教學理念，並讚女兒在學校找到最理想的求學方式，她嚮往學習、從多角度觀點與實踐。

蔡繼有提供1至12年級（小一至中六）的雙語教育，首5年是小學課程，6年級開始是中學課程，3年初中採用校本課程，高中則提供兩年國際普通中學教育教育文憑課程（IGCSE）及兩年國際文憑預科課程（IBDP）。該校多年來盛產IB狀元，去年IB放榜更一口氣誕生6名狀元，成績是歷屆最好。

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責任編輯︰王明芳

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