【IT狗劇透】第11至15集劇情預告　阿信與Tony以奇招反擊阿Lou

▲ 《IT狗》

由凌文龍、楊樂文、陳瑞輝、邱士縉、岑珈其、陳漢娜、陳湛文、余逸思、彭秀慧、周祉君主演ViuTV劇集《IT狗》，講述一班IT職場上的年輕人掙扎求存的故事。

最新影片推介：肥仔+193專訪

第11集（24/1）

團隊內無止境的磨擦，令阿信（凌文龍飾）起了Team Building的念頭，恰巧遇上搖身一變成為成功學導師的阿Lou（周祉君飾）。

久未露面的阿Lou講述為自己帶來重大轉變的過去，同時為PayPayDuck帶來有阿Lou特色的指導訓練，眾人既不屑又要陪練，情況異常尷尬。

另一邊廂，Kenneth（岑珈其飾）和蒙玲（陳漢娜飾）私下尋找投資者，卻遇上意想不到的麻煩……



第12集（25/1）

電子人情的概念慘被抄襲，經眾人查證後，發現是阿Lou所為，兄弟的出賣令阿信受到重大打擊。

阿Lou邀請阿信參觀其公司，炫耀其規格之大，更無恥地邀請阿信合作。

但出乎意料，Kenneth與Billy（陳湛文飾）等人竟不反對，不禁令阿信無名火起。

阿信與Tony（楊樂文飾） 密謀以奇招反擊阿Lou，而一條塵封多年的尷尬短片，竟成為逆轉契機……？

第13集（26/1）

Tony意外得知阿Lou正與行業龍頭——雅典娜商談合作，PayPayDuck眾人意圖活用Tony的「大台理論」截足先登……

PayPayDuck與PayPayEgg的Market Share之戰正式打起，阿信仍然堅持以質素攻佔市場，但在後者的銀彈攻勢下，阿信等人難免節節敗退……

第14集（27/1）

因在婚禮的電子人情市場失利，阿信因此想出可以開托喪禮的電子帛金市場的藍海策略，但卻遭到Kenneth和Tony的反對。

恰巧東邪的朋友George因病去世，四海之外的朋友無法出席喪禮，遺孀的處境引起Tony的同情，各人決心要用PayPayDuck幫George辦一場完美的喪禮。而察覺到阿信新策略的阿Lou，亦打算繼續抄襲……



第15集（28/1）

PayPayDuck因提倡電子人情和帛金，被重視傳統的道德組織猛烈評擊，阿信因為不善應對傳媒，再加上奇怪的「七號枱」事件，令PayPayDuck遇上一連串的公關危機。

Cathy Ho（彭秀慧飾）受到開開父親的壓力，誓要改進阿信的公關技巧。

另一方面，Billie（余逸思飾）和Shirley為SheIT籌備新的活動，兩人亦產生分歧……