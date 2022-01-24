【洪為民群組】消息指民政局局長徐英偉暫緩復職　入境處處長區嘉宏明日復職

▲ 民政事務局局長徐英偉。（資料圖片）

消息指，捲入「洪門宴」風波的民政事務局局長徐英偉，須要延長暫停職務的時間，未能如期於明天復職。據悉，同樣因晚宴須接受隔離檢疫的入境處處長區嘉宏，則可按規定於明日復職。

據了解，民政事務局副局長陳積志，已於今日復職，署理民政事務局局長一職。

至少14名高官和20名立法會議員，本月初出席港區全國人大代表洪為民的百人生日宴會，其中徐英偉、區嘉宏及發展局政治助理馮英倫曾與一名染疫者同場，需入住竹篙灣檢疫中心接受隔離檢疫。他們上周已離開竹篙灣，今日將完成7天居家健康監察。特首林鄭月娥早前表示，對出席的相關官員感到失望，並點名民政事務局局長徐英偉，稱將採取適當行動。

其他有出席晚宴、但毋須檢疫的現任官員，包括財經及內地庫務局局長許正宇、財經及內地庫務局副局長陳浩濂、創新及科技局副局長鍾偉強、創新及科技局局長政治助理張曼莉、政制及內地事務局副局長胡健民、教育局局長政治助理施俊輝、政務司司長政治助理蕭嘉怡、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六，以及政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢，須以自身假期完成居家隔離，待檢測結果為陰性後，料今日亦可如常上班。

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責任編輯：陳葆琳