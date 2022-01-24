【洗邋遢】耳機用1小時細菌激增700倍　藏皮屑污垢要定期洗邋遢【附AirPods清潔貼士】

▲ 耳機使用1小時後細菌量可激增700倍，隨身物品都要「洗邋遢」。

新年大掃除，也不要忘了為自己的隨身物品「洗邋遢」，其中耳機含菌量驚人。有外國手機維修公司分享影片指，手機充電孔、耳筒也積滿皮屑污垢。有資料指出，耳機使用一小時後，細菌量更會激增700倍。

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手機充電孔及耳機積滿污垢

綜合外媒報道，愛爾蘭手機維修公司「PhoneFixCraft」在網上公開維修手機的影片。工作人員意外發現，手機的充電孔泛黃，黏滿污垢，包括一堆看似積存已久的塵屑，令他們不禁戲稱為「手機肚臍」。

除了充電孔外，AirPods耳機表面亦覆蓋一層黃色耳垢，黏黏的。當放大細看，耳機邊角位積存的污垢最多。工作人員噴灑清潔劑後，再用器具清除污漬，才令耳機光潔如新。

點撃圖片看清潔充電孔的過程：

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另外，英國《每日郵報》曾引述清潔服務預訂網站的資料，列出辦公室內最骯髒的10件物品，耳機榜上有名。報道指，耳機會黏有頭髮纖維、汗水和耳垢，致面部及耳朵出紅疹，甚至感染蝨子。使用耳機1小時後，耳機含有的細菌、病菌可激增700倍。若１要與同事共用耳機時，更要勤加清潔。

點撃圖片看清潔耳筒的過程：

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AirPods清潔貼士

除了耳機，充電盒也要定期清潔。根據Apple官方網站，不少人使用的AirPods清潔及保養建議如下：

AirPods/ AirPods Pro

切勿將 AirPods 或 AirPods Pro 放入水中沖洗。

使用柔軟、不起毛絮的乾布。

如果 AirPods 或 AirPods Pro 接觸過任何會導致污漬或其他損壞的物件（例如：番梘、洗頭水、護髮素、乳液、香水、溶劑、清潔劑、酸性液體或食物、驅蟲劑、太陽油、油脂或染髮劑）：用稍微沾濕清水的布抹乾淨，然後再用柔軟、乾爽、不起毛絮的布擦乾；待耳筒完全乾透後才放入充電盒；切勿在未乾透前嘗試使用。

避免液體滲入機身的開口。

使用乾棉花棒清潔咪高風和揚聲器的網罩。

切勿使用尖銳物件或粗糙物料來清潔 AirPods 或 AirPods Pro。

AirPods充電盒

使用柔軟、不起毛絮的乾布清潔充電盒。如有需要，可以使用消毒火酒稍微沾濕抹布。讓充電盒風乾。切勿讓液體滲入機身的充電埠。

使用潔淨的乾軟毛刷清除 Lightning 接頭中的碎屑。

切勿使用粗糙物料來清潔充電盒。

切勿在充電埠處放入任何物件，以免損壞金屬觸點

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責任編輯︰羅嘉欣