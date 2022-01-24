【天才人生】慈父花一生栽培患眼疾躁鬱兒　成就天才翻譯家涉獵英日德文學

▲ 內地一名老父分享栽培患有眼疾及躁鬱症兒子的經歷

父母的培育方法足以影響孩子一生。近日內地一名老父分享栽培患有眼疾及躁鬱症兒子的經歷，兒子原來是一位語言天才，在他悉心教育下成為了出色的翻譯家，已翻譯英、日、德文學共22本著作。

綜合內地傳媒報道，這名七至八旬的老父金性勇來自杭州，2個月前他的妻子曹美藻離世，完成妻子的喪事後，他致電當地《杭州日報》，問及「你們能不能寫我兒子的故事？」他撰寫的一篇題為「我們的天才兒子」文章，隨即在網上瘋傳。

失明患躁鬱症一度尋死

金性勇講述，他與妻子婚後誕下兩個兒子金曉天和金曉宇，大兒子金曉天成年後已移居澳洲。小兒子金曉宇6歲時遭鄰居孩子用玩具手槍，放了一根針射傷左眼，從此左眼失明。中學時代的金曉宇成績優異，卻突然告訴父母不想讀書，也不想升大學了，情緒極度不穩定，甚至出現暴力行為。

金曉宇輾轉重回大學後沒回復正常，曾試過吞服安眠藥、用皮帶上吊自殺，幸被救回來，後來確診患有躁狂抑鬱症。由於金曉宇患有精神科疾病，吃藥無法控制，只能按時進醫院接受治療。無法重返校園讀書的金曉宇開始自學，取得浙江大學英語系的自考畢業文憑，漸漸亦不再尋死。作為父母，金性勇對兒子沒有奢求︰

兒子不想死了，我和他媽忽然覺得甚麼都不重要了，不讀書、不上大學、不工作、不成家，我們都能接受——只要他活著。

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花6年自學外語成翻譯家

金曉宇愛上閱讀，古文、英語、日語等都感興趣，金性勇買了200多本書籍給他。金曉宇一直上網自學外語，花了6年時間自學德語和日語。2010年，曹美藻一位在南京大學任職教授的朋友，得悉其子沒工作，於是邀請他在家做翻譯，就這樣開展了金曉宇的翻譯家生涯。他在10年期間翻譯了22本書，翻譯作品涉獵英、日、德文學，包括小說、電影、音樂、哲學等領域。

這些年來金曉宇沒有朋友，爸爸金性勇就成為他最好的朋友及助手，協助他處理22本書、近700萬字的翻譯工作。金性勇自豪地指每本書從樣稿到出版，他都是第一個讀者，更驚喜的是他從沒發現過一個錯字。他欣喜稱︰

我作為父親，最有幸的是在這十年成為孩子最好的朋友和助手。

照顧老人痴呆症母終老

2015年曹美藻被診斷出患有阿茲海默症（俗稱老人痴呆症），無法自理，只能臥床。金曉宇一邊在家工作，一邊默默地照顧媽媽，從沒發過脾氣。他對媽媽心存感激，認為自己能做翻譯是媽媽的功勞，每次收到出版社寄來的樣書，他都第一時間讀給媽媽聽。

可是現年49歲的金曉宇去年11月離家，在外出現異常行為，再被送往醫院。金曉宇的故事感動了不少人，有好心人介紹他就醫，金性勇婉拒好意。他指兒子已出院回家，目前正努力翻譯德國思想家班雅明（Walter Benjamin）的著作《拱廊計劃》。

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責任編輯︰王明芳