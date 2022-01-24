  • 22°C
香港時間 : 2022124日 (週一) 13:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搵鬼去電視城】徐文浩誤闖神秘「殮房」　王虹茵夜探電視城停車場嚇到手震

娛樂 13:07 2022/01/24

分享：

熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

王虹茵跟徐文浩為最後一集的「探靈勇者」。

無綫J2實驗式靈探節目《搵鬼去電視城》今晚（1月24日）播映最後一集，一班後生仔女齊齊深入傳聞中電視城「猛鬼之地」，而今集探靈地點是電視城停車場，「探靈勇者」分別為王虹茵（Sharlene）及徐文浩（Fred）。

王虹茵拎住靈探機四圍探測。

首先出發的王虹茵拿着靈探機在停車場四處探測，期間靈探機突然瘋狂「爆錶」，且一直未能回復「平靜」，Sharlene見狀嚇到雙手狂震：「好驚呀！拍了這個節目那麼久，我都是第一次見到靈探機這樣子，我懷疑周圍有好多（靈體）！」

去到呢個角落，靈探機即時爆晒錶。

而第二位出發的徐文浩走入極少人使用的後樓梯，他沿着不規則三角形設計的樓梯探索，最後誤闖神秘地方，Fred在節目中表示四周環境猶如醫院殮房一般，聽落令人心寒！Fred忍不住說：「這裡真的好奇怪，唔知咩地方來？」

徐文浩驚驚豬。

最後Fred去到停車場最陰森的一層，手上的靈探機亦即時有反應，他說：「加晴說這裡是最多靈體的地方，有幾十隻在這一層！」

最新影片推介：肥仔+193專訪

Fred又透露拍攝這一集前，曾與製作組前來睇景，但當天發生詭異事件，Fred更嚇到逃跑，

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【搵鬼去電視城】劉倬昕直踩鬼王衙門聞怪聲　王虹茵半夜跳神功戲嚇破膽
12:43 2021/11/19
【搵鬼去電視城】劉倬昕直踩鬼王衙門聞怪聲　王虹茵半夜跳神功戲嚇破膽
【搵鬼去電視城】王虹茵「島大」Canteen探靈　徐文浩踢翻祭品遇怪事
13:04 2021/11/28
【搵鬼去電視城】王虹茵「島大」Canteen探靈　徐文浩踢翻祭品遇怪事
【搵鬼去電視城】呂珊在TVB電視城遇靈異事件　布樂文嚇到標冷汗
13:16 2022/01/17
【搵鬼去電視城】呂珊在TVB電視城遇靈異事件　布樂文嚇到標冷汗

你可能感興趣

【搵鬼去電視城】劉倬昕直踩鬼王衙門聞怪聲　王虹茵半夜跳神功戲嚇破膽
12:43 2021/11/19
【搵鬼去電視城】劉倬昕直踩鬼王衙門聞怪聲　王虹茵半夜跳神功戲嚇破膽
【搵鬼去電視城】王虹茵「島大」Canteen探靈　徐文浩踢翻祭品遇怪事
13:04 2021/11/28
【搵鬼去電視城】王虹茵「島大」Canteen探靈　徐文浩踢翻祭品遇怪事
【搵鬼去電視城】呂珊在TVB電視城遇靈異事件　布樂文嚇到標冷汗
13:16 2022/01/17
【搵鬼去電視城】呂珊在TVB電視城遇靈異事件　布樂文嚇到標冷汗
搵鬼去電視城 綜藝節目 TVB 王虹茵 徐文浩

最高瀏覽

【公關災難】雪姨拍片比較盆菜踩良心茶餐廳　遭網民圍插急道歉：會用行動去彌補
10:55 2022/01/23
【公關災難】雪姨拍片比較盆菜踩良心茶餐廳　遭網民圍插急道歉：會用行動去彌補
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫：7種食物含雌激素不宜多食
10:06 2022/01/21
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫：7種食物含雌激素不宜多食
【強制檢測】95個處所納強制檢測　荃灣、葵涌成重災區（附名單）
11:25 2022/01/23
【強制檢測】95個處所納強制檢測　荃灣、葵涌成重災區（附名單）