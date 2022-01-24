【搵鬼去電視城】徐文浩誤闖神秘「殮房」 王虹茵夜探電視城停車場嚇到手震
娛樂 13:07 2022/01/24
無綫J2實驗式靈探節目《搵鬼去電視城》今晚（1月24日）播映最後一集，一班後生仔女齊齊深入傳聞中電視城「猛鬼之地」，而今集探靈地點是電視城停車場，「探靈勇者」分別為王虹茵（Sharlene）及徐文浩（Fred）。
首先出發的王虹茵拿着靈探機在停車場四處探測，期間靈探機突然瘋狂「爆錶」，且一直未能回復「平靜」，Sharlene見狀嚇到雙手狂震：「好驚呀！拍了這個節目那麼久，我都是第一次見到靈探機這樣子，我懷疑周圍有好多（靈體）！」
而第二位出發的徐文浩走入極少人使用的後樓梯，他沿着不規則三角形設計的樓梯探索，最後誤闖神秘地方，Fred在節目中表示四周環境猶如醫院殮房一般，聽落令人心寒！Fred忍不住說：「這裡真的好奇怪，唔知咩地方來？」
最後Fred去到停車場最陰森的一層，手上的靈探機亦即時有反應，他說：「加晴說這裡是最多靈體的地方，有幾十隻在這一層！」
最新影片推介：肥仔+193專訪
Fred又透露拍攝這一集前，曾與製作組前來睇景，但當天發生詭異事件，Fred更嚇到逃跑，
撰文 : TOPick柴犬出動