【搵鬼去電視城】徐文浩誤闖神秘「殮房」　王虹茵夜探電視城停車場嚇到手震

▲ 王虹茵跟徐文浩為最後一集的「探靈勇者」。

無綫J2實驗式靈探節目《搵鬼去電視城》今晚（1月24日）播映最後一集，一班後生仔女齊齊深入傳聞中電視城「猛鬼之地」，而今集探靈地點是電視城停車場，「探靈勇者」分別為王虹茵（Sharlene）及徐文浩（Fred）。

▲ 王虹茵拎住靈探機四圍探測。

首先出發的王虹茵拿着靈探機在停車場四處探測，期間靈探機突然瘋狂「爆錶」，且一直未能回復「平靜」，Sharlene見狀嚇到雙手狂震：「好驚呀！拍了這個節目那麼久，我都是第一次見到靈探機這樣子，我懷疑周圍有好多（靈體）！」

▲ 去到呢個角落，靈探機即時爆晒錶。

而第二位出發的徐文浩走入極少人使用的後樓梯，他沿着不規則三角形設計的樓梯探索，最後誤闖神秘地方，Fred在節目中表示四周環境猶如醫院殮房一般，聽落令人心寒！Fred忍不住說：「這裡真的好奇怪，唔知咩地方來？」

▲ 徐文浩驚驚豬。

最後Fred去到停車場最陰森的一層，手上的靈探機亦即時有反應，他說：「加晴說這裡是最多靈體的地方，有幾十隻在這一層！」

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Fred又透露拍攝這一集前，曾與製作組前來睇景，但當天發生詭異事件，Fred更嚇到逃跑，