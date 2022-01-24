【持刀狂徒】深水埗斬人案疑兇大南街唐樓落網　警檢走懷疑涉案鎅刀

▲ 深水埗斬人案疑兇大南街唐樓落網。（曾秋文攝）

深水埗昨日（23日）發生傷人案，兩名男子在大南街及桂林街遭人以鎅刀襲擊受傷，疑兇事後逃離現場（詳情即看【下一頁】）。今日（24日）早上9時許，深水埗警區重案組第三隊在大南街一帶調查，至10時許，警員持盾牌進入一棟唐樓，拘捕一名男子，懷疑與傷人案有關，並檢走一把鎅刀及衣物等證物。

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事發昨日７時許，警方接報有兩名男子在大南街及桂林街遭人以鎅刀襲擊受傷，疑兇事後逃離現場。事件中，一名本地52歲男子、及一名非洲裔38歲男子受傷，38歲非洲裔男子頸部受傷但清醒，由救護車送院治理；而52歲姓陳本地男子則面部受傷，但他拒絕送院，現場遺下染血紙巾及口罩。

據指，疑犯為一名本地男子，先於大南街近325號位置，用鎅刀割傷一名非洲裔男子的後頸，再於大南街與桂林街交界襲擊另一本地男子，之後往欽州街方向逃走。

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記者：曾秋文、李榮忠