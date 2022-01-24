  • 22°C
香港時間 : 2022124日 (週一) 13:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【持刀狂徒】深水埗斬人案疑兇大南街唐樓落網　警檢走懷疑涉案鎅刀

社會 12:52 2022/01/24

分享：

熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

深水埗斬人案疑兇大南街唐樓落網。（曾秋文攝）

深水埗昨日（23日）發生傷人案，兩名男子在大南街及桂林街遭人以鎅刀襲擊受傷，疑兇事後逃離現場（詳情即看【下一頁】）。今日（24日）早上9時許，深水埗警區重案組第三隊在大南街一帶調查，至10時許，警員持盾牌進入一棟唐樓，拘捕一名男子，懷疑與傷人案有關，並檢走一把鎅刀及衣物等證物。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

事發昨日７時許，警方接報有兩名男子在大南街及桂林街遭人以鎅刀襲擊受傷，疑兇事後逃離現場。事件中，一名本地52歲男子、及一名非洲裔38歲男子受傷，38歲非洲裔男子頸部受傷但清醒，由救護車送院治理；而52歲姓陳本地男子則面部受傷，但他拒絕送院，現場遺下染血紙巾及口罩。

據指，疑犯為一名本地男子，先於大南街近325號位置，用鎅刀割傷一名非洲裔男子的後頸，再於大南街與桂林街交界襲擊另一本地男子，之後往欽州街方向逃走。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文、李榮忠

相關文章

【持刀狂徒】深水埗男子持鎅刀斬傷兩人　逞兇後逃去無蹤
今日 10:42
【持刀狂徒】深水埗男子持鎅刀斬傷兩人　逞兇後逃去無蹤
【葵涌邨爆疫】黑衣男被拍到葵涌邨內用口噴水居民憂播毒　議員陳恒鑌：已交警方跟進
今日 10:59
【葵涌邨爆疫】黑衣男被拍到葵涌邨內用口噴水居民憂播毒　議員陳恒鑌：已交警方跟進
【撤銷清盤】卓悅旗下公司遭呈請清盤和解　高院今撤銷清盤呈請
今日 12:36
【撤銷清盤】卓悅旗下公司遭呈請清盤和解　高院今撤銷清盤呈請

你可能感興趣

【持刀狂徒】深水埗男子持鎅刀斬傷兩人　逞兇後逃去無蹤
今日 10:42
【持刀狂徒】深水埗男子持鎅刀斬傷兩人　逞兇後逃去無蹤
【葵涌邨爆疫】黑衣男被拍到葵涌邨內用口噴水居民憂播毒　議員陳恒鑌：已交警方跟進
今日 10:59
【葵涌邨爆疫】黑衣男被拍到葵涌邨內用口噴水居民憂播毒　議員陳恒鑌：已交警方跟進
【撤銷清盤】卓悅旗下公司遭呈請清盤和解　高院今撤銷清盤呈請
今日 12:36
【撤銷清盤】卓悅旗下公司遭呈請清盤和解　高院今撤銷清盤呈請
罪案 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 口罩 深水埗

最高瀏覽

【公關災難】雪姨拍片比較盆菜踩良心茶餐廳　遭網民圍插急道歉：會用行動去彌補
10:55 2022/01/23
【公關災難】雪姨拍片比較盆菜踩良心茶餐廳　遭網民圍插急道歉：會用行動去彌補
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫：7種食物含雌激素不宜多食
10:06 2022/01/21
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫：7種食物含雌激素不宜多食
【強制檢測】95個處所納強制檢測　荃灣、葵涌成重災區（附名單）
11:25 2022/01/23
【強制檢測】95個處所納強制檢測　荃灣、葵涌成重災區（附名單）