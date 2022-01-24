【洪為民群組】財庫局局長許正宇完成在家隔離檢疫程序　對重回辦公室工作感高興

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇。（資料圖片)

曾出席洪為民生日會的財經事務及庫務局局長許正宇日前獲安排離開竹篙灣檢疫中心，其後須居家自我監測。財庫局今日（24日）於社交平台上發貼文，指局長許正宇已完成了在家隔離的檢疫程序，今天重回辦公室工作。

▲ 許正宇已完成了在家隔離的檢疫程序，今天重回辦公室工作。（社交平台圖片)

貼文指，許正宇在過去一段日子以視象形式與同事溝通，掌握最新工作進展，他對於能親身回到辦公室工作表示高興。許正宇又表示，將與財庫局一眾同事繼續加緊腳步，全力以赴籌備接下來的各項工作，包括在新一個立法年度提交的議案，涵蓋為來港設立家族辦公室提供稅務優惠、就保險業推行風險為本的資本制度、引入虛擬資產服務提供者發牌制度等措施。

另外，他又說，當局正準備新一屆立法會財經事務委員會的相關工作，並會向立法會議員全面介紹財庫局的工作規劃，期望在新的一年，一如既往的繼續與各界一起，謀實事、創福祉、共前行。

不過，政府今日宣布，政策局和部門由明日（25日）起按其運作需要推行特別上班新安排，包括可安排部分僱員輪流不用回辦公處所，盡可能在家工作。詳情即看:【下一頁】

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：郭詩詩