【盆菜風波】茶餐廳盆菜被KOL批髮菜量少 消委會解構髮菜來源籲少食髮菜

▲ 可以用生菜取代髮菜，更加環保。

人氣KOL雪姨日前拍片，比較大酒店Ritz-Carlton、帝京酒店及基隆茶餐廳的盆菜，雪姨在試過基隆茶餐廳的盆菜後，直指當中的蝦肉霉爛、髮菜少，提供的鮑魚對比Ritz-Carlton質質大有分別，並批評基隆茶餐廳的盆菜髮菜少，之後加插了生髮水的廣告，引發公關災難。

髮菜是盆菜中常見的食物，消委會早年檢測過香港市面上售賣的髮菜，指不少膺品冒充髮菜混入市場，並指採挖髮菜會損害環境，呼籲市民可以採用代替品，例如生菜代替髮菜。

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髮菜是指髮狀念珠藻經風乾而成的食品，因其外貌及色澤酷似頭髮而得名，主要生於甘肅、陝西、青海、新疆、寧夏及内蒙古等地乾旱的草原，有固沙的作用，生態價值極高。由於過度採集對草原生態構成嚴重破壞，内地在2000年起已經禁止採集、銷售、加工及出口。

消委會表示，開年飯和春茗的菜單著重意頭，例如「發財好市」即以髮菜配蠔豉，食用髮菜通常取其諧音「發財」，建議可以改為食用生菜，取其諧音「生財」，以保護環境。

由於内地已禁止採集野生髮菜，現時市面上售賣的髮菜，大部份是用藻丝繁殖或培植出來。此外，市面上還有人造髮菜，即用綠豆粉製作而成的髮菜。

如何鑑定真假髮菜，消委會教路可用下述簡單的方法鑑別髮菜，若「非髮菜」物質並不含澱粉質，這方法並不適用：

1. 將髮菜放在一杯開水中浸5分鐘；



2.把浸濕的髮菜分散鋪在透明及透光的地方；



3.加數滴碘(Iodine)溶液至沾染每根髮菜，稍候2至3分鐘；



4.真髮菜應呈綠色，而非髮菜部分則呈深藍色或黑色。

責任編輯：王明芳