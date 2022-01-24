【怪獸家長】港媽嫌鋼琴老師教學進度慢　監堂問6歲孩幾時自彈自唱

▲ 港媽嫌鋼琴老師教學進度慢。

鋼琴老師是一門專業，要教好一名學生更須花費大量心力。然而，有家長卻認為自己是付錢買服務，任由孩子上門不脫鞋踩入老師家中，監堂之餘更要求老師盡快教懂孩子自彈自唱，甚至質問老師「跟你學琴有寶咩」。

有鋼琴老師在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，近日在屋苑會所張貼留言招收新生，有家長短訊查詢，老師問及基本資料，例如小朋友多大、有沒有學過琴等，老師解釋，要視乎小朋友年齡是否適合學琴，並預備適合的教材及教授方法。

不料，家長竟囂張地表示，「適唔適合彈琴係由家長衡量同決定，老師只係負責收錢同教，唔到你哋老師話事。」鋼琴老師有感家長態度不佳，自己亦已有10個學生要教，於是婉拒該家長。

未脫鞋就入屋

事隔一星期，鋼琴老師再收到另一個電話短訊查詢，家長指想幫6歲小朋友報琴，問過基本資料後，老師便收了該學生，並約了時間上堂。不料，第一堂家長和小朋友來到老師家中，小朋友未脫鞋就衝入屋內，媽媽沒有理會，自行慢慢地除鞋。

鋼琴老師大感無奈，只得出聲叫孩子去除鞋和洗手，同一時間家中外傭見狀，便拿出地拖拖地，媽媽不但沒有歉意，還皺眉似是不滿。上堂僅5分鐘，家長就走過來不斷發問︰「點解上咗咁耐，連一個音都未俾佢彈過嘅？」、「點解你無琴書俾佢嘅？」、「點解你唔開個拍子機嘅？」。

最新影片：

家長不斷發問

老師下課後解釋，因為小朋友未學過琴，要先教基本，直至第3堂，小朋友彈到琴書的第一首歌，家長又開始問何時可以彈到有人識的歌、何時可以考級，「幾時先可以自彈自唱？」

鋼琴老師終於忍不住要求家長下次上課時，讓小朋友獨自前來，下課才來接孩子，不料家長竟很大反應︰

我都忍你好耐，跟你學琴有寶咩？你特別叻呀？學琴前又咁多嘢問，上堂我睇住又唔得。我都未計你第一堂，你叫你工人拖地，呃咗我3分鐘呀，你而家同佢上多3分鐘，我哋唔學啦，上咗幾堂都彈唔到首似樣嘅歌。

這時，老師才恍然大悟，原來這名媽媽是第一名短訊查詢的家長，其後換了號碼再查詢。老師拒絕多教3分鐘，並指「個地係你個小朋友無除鞋整污糟，我唔收你清潔費，呢堂都免費，你哋請回啦！」

涉事媽媽投稿︰大把人教

帖文引起網民熱論，有網民笑言，「家長要求學幾堂就成為李雲迪」、「不如阿媽自己學啦，彈琴咁易的話，自己學識唔使人教」、「小朋友好可憐，有咁嘅媽媽一定好大壓力」等。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

而事件發酵後，涉事家長在同一專頁投稿，直斥老師「出帖博同情」、「有咩咁巴閉」，又指「有潔癖就唔好俾人上你屋企」、「我唔搵你教大把人教！」鋼琴老師見狀亦再出投稿回應，自問雖未達音樂家水平，但亦放了20年時間在鋼琴上，請家長別侮辱他的努力。老師又指，原來涉事媽媽是透過老師的另一名學生家長得知，他會帶學生到公開場合表演，估計家長希望孩子盡快學懂彈琴出外表演，

你琴都無諗住買，亦問過我買電子琴得唔得，可想而知你都真係唔係想放幾多資源俾你小朋友，你似係想行short cut打天才波。

文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳