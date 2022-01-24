【輪椅羽壇一哥】遇車禍截肢靠母親愛妻接納自己　陳浩源由不敢照鏡到貪靚學化妝

▲ 陳浩源由不敢照鏡到貪靚學化妝，學會與傷殘共存，接納自我。

剛度過37歲生日的陳浩源，23歲那年的農曆年三十遇上車禍，失去左腳，10個月後離開醫院，從此依賴輪椅生活。為了讓往後人生「容易一點」，用了15 個月、破釜沉舟式，成功練成以義肢走路。由坐輪椅到站起來，走上羽毛球運動員之路。

自小愛跑愛跳的他當年沒有想過要做職業運動員，畢業後從事文職工作。「小時香港運動風氣不如現在的盛行，做運動員不容易。」問他年輕時的理想職業，他半瞇起眼憶述：「可能做marketing，可能會成為一名頗成功的sales，因為我講嘢幾叻。」

▲ 陳浩源認為「共融」是傷健人士自然地坐埋一齊傾偈，沒有距離。（圖片︰駿步人生）

住院十月唔敢照鏡

2008年的農曆年三十晚，他遭遇車禍受重傷，被切除左腳，在深切治療部和病房住了10 個月。曾經意氣風發、身高六尺的年輕人，從此與輪椅形影不離，一開始根本難以接受，「我甚至不敢照鏡，不敢承認鏡中浮腫、傷痕斑斑、身體有缺陷的人就是自己。」

當時在醫院過著意志消沉的日子，直至從一名探病的朋友口中得悉輪椅羽毛球運動，前路才開始見到光明。由於他本身對羽毛球有濃厚興趣，加上發現在一場公平比賽中，與相等的對手較量，可以找到自己的價值，便饒有興趣的躍躍欲試。

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參與殘奧消弭誤解

說到人生第一場輪椅羽毛球賽事成績，今天仍難掩興奮和喜悅。「我摘下冠軍之後，直情『癲咗』，在街上見到人就想向人宣告『我係香港冠軍、我係香港冠軍』……」這面獎牌的意義是體現了價值之所在，讓他相信：「只要你肯努力做一件事，必得回報，找到自己的價值。」

陳浩源2021年在東京殘奧運羽毛球男子WH2 級單打，為香港奪得銅牌。今天說起賽果，他欣然一笑：「我應承自己要做一個受人尊重的運動員。雖然我拿了銅牌，但這麼多年來，我努力開創香港輪椅羽毛球這條路，一步一腳印，儘管你輸（金牌），香港觀眾仍然會尊重你。」

媽媽「養大我兩次」

他是母親的驕傲，妻子則是他訴心聲的「樹窿」。兩個女人的守護，育成今日的他。「沒有她們，我一個人的力量，根本做不來。」所以，「掌聲應該分給她們的」。

陳浩源形容媽媽「養大我兩次」。第一次養他至成年，發生意外之後養了他第二次。她指這只是盡本份，他則認為是超額完成，兩次。他一直形容自己有位「神奇媽媽」，因為媽媽在他「甚麼都不是」、一無所有的時候便一直守護和照顧他；他留院十個月，媽媽擔起家庭經濟支柱，既要奔波工作，每日還堅持到醫院送餐，鼓勵他重新振作。

▲ 太太及媽媽是陳浩源人生中最重要的2位女士。（影片截圖︰駿步人生）

很多人稱讚他是生命鬥士，但他更希望將掌聲分給一直陪伴身邊的媽媽。這位「神奇媽媽」甚至不忌諱向別人提起自己有個殘疾兒子。「亞洲社會好忌諱公開有家族成員是殘疾人士的事實，但媽咪在我意外後，仍經常將我掛在嘴邊，向別人說她的兒子是殘疾人士，但他好叻……」可見陳媽媽對兒子有多驕傲。

感謝妻子陪著我走

談到相伴14年的妻子，陳浩源說話慢了下來。妻子是他的中學同學，意外發生時，彼此拍拖僅三個月。失去左腳後，考慮到她尚有大好青春，他卻無法保證可以給她幸福，反過來更可能要她照顧一輩子……思前想後，他毅然提出分手。「吓，你都幾殘忍喎！」那時仍是女朋友的她當下的反應是驚愕，感動他的是她的諾言。

她說：「大家都不知道前路如何、未來會行到那裡，但我承諾會一直陪你，直到你重新站起來。」不是口裡說說，住院期間她一直陪他聊天、做物理治療，見證他由依賴輪椅到使用義肢自如走路，結果他不止站起來，兩人更一起走入教堂。「我好多謝太太一直陪伴，做我嘅樹窿……」

陳浩源指意外讓他成長，學會關心別人。「我以前常自恃有小聰明，加上生得高，習慣向下望人；意外發生後，我坐輪椅向上望人，多了機會要人幫助。」今天他薄有成就，認為是時候用自己的故事鼓勵別人，為社會帶來正能量，這當下更體驗到，原來「施比受，更有福」是真的。

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傷殘人士有權愛美

觀眾欣賞陳浩源在殘奧場上的英姿，偶爾也會被他整齊、貼服的髮型「吸睛」。網民不時笑問：「陳浩源究竟用哪款髮蠟，為何『吹極都唔散』？」 陳浩源在訪問期間，向廣大網民公開承認：我是講究打扮的。 他說每天僅花五分鐘整理頭髮，但會用「足夠份量」及waterproof的髮蠟，所以「落雨都唔塌」；而且， 他經常理髮，大概十多日一次，以保持整齊。

▲ 「殘疾人士為何不可以靚？不論男女、傷健，都應該有扮靚的權利。」（影片截圖︰駿步人生）

關於他的愛美故事，發生在意外後的住院時期。因為覺得醫院的病人服不好看，他特意在親友探病前換上運動服，有位殘疾院友見狀大潑冷水，「你這麼貪靚幹麼？沒有人會留意殘疾人士的。」

他心生疑惑地想：「殘疾人士為何不可以靚？不 論男女、傷健，都應該有扮靚的權利。」不說不知， 原來他曾上堂學化妝，笑言比妻子更愛美。

文章內容獲馬會刊物《駿步人生》授權轉載，全文「陳浩源 下一站」見【連結】

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責任編輯︰王明芳