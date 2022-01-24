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【世界零食開倉戰】情侶檔亮相為林作炮製山葵糖果　裕美與男友晒恩愛放閃

娛樂 13:57 2022/01/24

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

林作與裕美情侶檔亮相節目。

由朱薰、嚴崇天、鄺芷凡（Omi）及霍嘉恩（Gracey）主持的香港開電視節目《世界零食開倉戰》於今明兩晚（1月24、1月25日）播映，介紹各地最令人意想不到的零食給嘉賓品嚐，本周更找來林作、裕美情侶檔上陣，試食不同口味的糖果。

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期間林作、裕美更在熒幕前大曬恩愛，除不時攬攬外，更互餵糖果，打情罵俏，難怪連主持人朱薰亦指二人甜到漏，笑言好閃。

節目開首，林作自言因為食得糖多，所以口甜舌滑，討好好多女仔，更謂自己有「糖」尿病，而裕美則表示：「要Sweet不用靠男人，天下間有那麼多不同類型糖果，當有一款啱口味，不過糖果可以食好多種，但男友只可以揀一個。」甫出場已大曬恩愛。

節目期間，林作裕美不時打情駡俏，林作更在熒幕前直呼裕美做美美，又展示裕美最喜歡吃的條狀水果軟糖，身旁裕美即表示：「鍾意食條狀嘅嘢。」

裕美餵林作吃自己親自炮製的雪花酥。

二人除了試食勁辣及勁酸糖果外，裕美亦親自上陣炮製「愛之雪花酥」餵愛郎林作，為了令林作有「難忘」感覺，裕美在炮製過程中放入山葵(wasabi)，不過林作似乎非常受落。

主持人朱薰更問到：「食到愛的味道嗎？」林作即表示有，更指味道幾好食，可是當其他主持人試食裕美炮製的雪花酥時，眾人表情扭曲。

撰文 : TOPick柴犬出動

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