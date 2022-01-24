【青春不要臉】譚玉瑛率領年青演員玩遊戲　林正峰+游嘉欣瘋狂鬥嘴炒熱氣氛

在《青春不要臉》中飾演兒童節目監製的譚玉瑛，率領六位年青演員—伍樂怡、游嘉欣、林正峰、王虹茵、何泳芍及徐文浩，接受See See TVB發出的「經典遊戲小學雞大對決」挑戰，順道宣傳新劇！

林正峰、游嘉欣鬥嘴

六位年青演員分為兩組作賽，分別是游嘉欣、林正峰、何泳芍組成的「游蜜峰」及伍樂怡、王虹茵、徐文浩組成的「贏嗰隊」，六人挑戰遊戲分別是跳橡筋繩、何濟公及「真人版」天下太平。

首先進行第一個遊戲跳橡筋繩環節，「歡喜冤家」游嘉欣（游游）、林正峰「抵唔住頸」瘋狂鬥嘴，先是本身跆拳道達黑帶級別的林正峰上場，被起哄以踢腿方式跳橡筋繩的正峰，不知為何全程表現僵硬兼Mission Failed，游游見狀抓緊時機寸爆對方謂：「你個跆拳道假㗎？」

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林正峰聞言扮踢游游之餘，再沒好氣大聲地反擊：「廿年前啦！」。之後輪到游游挑戰跳低難度的「腳部」高度，正峰即「反擊」作狀攙扶游游，游游當然豪不領情並謂：「你走開呀！」又頻頻叫正峰收聲：「唔好同我講嘢！」譚玉瑛見狀亦忍不住「苦勸」二人不要「自相殘殺」：「你哋同一組㗎！」

之後輪到六人之中，以具備潛水教練資格的何泳芍，及前香港藝術體操代表隊運動員王虹茵表現最為亮眼，二人不但近乎完美KO所有難度的橡筋繩高度，更大晒側手翻絕技，柔軟度驚人；雖然二人全程勢均力敵，但最終因王虹茵臨場表現略勝一籌，令「贏嗰隊」先勝一仗。

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充滿童年回憶

在「真人版」天下太平對決環節，林正峰及伍樂怡分別擔任國王，其餘隊員則化身人肉炮台，分別有游嘉欣的「一柱擎天國王的炮」、何泳芍的「霹靂無敵大水炮」、王虹茵的「Lene環大炮」及徐文浩的「車大炮」。搞笑的是，兩位國王的包剪揼「功力」相差甚遠，林正峰獲幸運之神眷顧幾乎「逢猜必勝」，令「贏嗰隊」數度陷入苦戰，期間游游與峰峰繼續瘋狂鬥嘴，相當搞笑。最終獲「幸運男」正峰眷顧的「游蜜峰」隊勝出相關回合。經過三輪遊戲對決，兩隊各最終打和和氣收場。相關短片播出後，不少網民留言笑指兒時回憶返晒嚟：「唔睇都差啲忘記咗天下太平，細個同同學可以玩足一堂」、「我人生中見過最認真製作的天下太平。」

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