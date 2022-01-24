【潮物速報】CASETiFY聯乘《花生漫畫》推得意手機殼　1月28日開售Peanuts迷必搶【內附連結】

▲ 以《花生漫畫》人物為主題的CASETiFY手機保護殼。($429起，圖片由產品提供)

專門售賣電子產品配件的CASETiFY，近來跟《花生漫畫》(Peanuts) 首次合作，把招牌設計和防摔技術，跟查理‧布朗、史諾比，以及其他《花生漫畫》家族人物融合一體，帶來一系列色彩繽紛的iPhone手機保護殼。

手機保護殼的設計以復古風糖果為主題，配合熟悉的查理‧布朗、Lucy、Woodstock、Linus等漫畫人物，標上GOOD-GRIEF、BOSSY LUCY、LEMON等字樣，親切感十足。另外還有採用絨毛物料的特別版手機保護殼，分別有白色款的史諾比，以及黃色款的Woodstock，趣緻十足，毛絨絨的手感最適合冬天使用。

聯乘系列更同步推出CASETiFY Co-Lab App限定產品，以角色Linus和他最喜歡的糖果為設計靈感，帶來Re/CASETiFY系列強悍防摔再造手機殼。在手機保護殼以外，還有多款電子和生活配件推出，包括AirPods和AirPods Pro保護殼、Apple Watch錶帶、MagSafe卡套、無線充電板，全都用上鮮艷色彩打造，一派歡樂氣氛。除了在門市售賣之外，亦可於網店訂購，更支援全球送遞。

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Peanuts x CASETiFY聯乘系列

開賣日期︰1月28日

地點︰CASETiFY STUDiO門市、CASETiFY官網

記者︰劉妙賢