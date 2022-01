Apple Music在農曆新年推出特別企劃,一系列「C- Pop」新作與經典將在Apple Music「換上新裝」。

全新「空間音訊專區:C-Pop」歌單歌曲包括:MC 張天賦《記憶棉》、Serrini《長期浪漫ゲーム》、衛蘭《It’s OK To Be Sad》及容祖兒《愛你愛我》等,均以支援杜比全景聲的空間音訊(spatial audio)重新混音製作,讓樂迷感受歌聲在耳邊環迴縈繞,享受前所未有的空間感。

此外,黎明特別親自揀選「農曆新年歌單」,歡迎 Apple Music樂迷用户加入他們的資料庫,隨時重溫Leon心水好歌;而徐佳瑩、吳建豪、許光漢、王嘉爾、郎朗和Gina Alice、VAVA及Gentle Bones等音樂人亦各自獻出「農曆新年歌單」,帶來心水作品共度新年。