【過渡屋】紅磡逾5千平方米官地　可申請發展過渡房屋

▲ 紅磡一幅官地將開放申請，可發展成過渡性房屋。（吳卓峰攝）

政府「過渡性房屋專責小組」宣布，紅磡紅樂道一幅面積5,600平方米的政府土地，即日起接受非政府機構及其他團體申請，發展成過渡性房屋。

地皮現時閒置，鄰近私樓「海濱南岸」及理大學生宿舍。有關用地作過渡性房屋項目的可行性研究，由民間團體進行，該民間團體需向城規會申請臨時用途修訂規劃許可，及向地政署申請短期租約；由於過程涉及公眾諮詢，政府稱申請不保證獲得通過。

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有意申請的團體，需於2月下旬前，向政府表達意向，隨後提交詳細項目計劃書，供局方作初步評估，列明團體的基本資料，如管理能力、過去推行過渡屋的經驗、項目初步設計概念及預算營造費用、建議營運模式和提供的社會服務、項目推行時間表及社區諮詢提案等。

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記者：吳卓峰