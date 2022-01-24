  • 21°C
香港時間 : 2022124日 (週一) 16:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【過渡屋】紅磡逾5千平方米官地　可申請發展過渡房屋

社會 14:51 2022/01/24

分享：

熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

紅磡一幅官地將開放申請，可發展成過渡性房屋。（吳卓峰攝）

政府「過渡性房屋專責小組」宣布，紅磡紅樂道一幅面積5,600平方米的政府土地，即日起接受非政府機構及其他團體申請，發展成過渡性房屋。

地皮現時閒置，鄰近私樓「海濱南岸」及理大學生宿舍。有關用地作過渡性房屋項目的可行性研究，由民間團體進行，該民間團體需向城規會申請臨時用途修訂規劃許可，及向地政署申請短期租約；由於過程涉及公眾諮詢，政府稱申請不保證獲得通過。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

有意申請的團體，需於2月下旬前，向政府表達意向，隨後提交詳細項目計劃書，供局方作初步評估，列明團體的基本資料，如管理能力、過去推行過渡屋的經驗、項目初步設計概念及預算營造費用、建議營運模式和提供的社會服務、項目推行時間表及社區諮詢提案等。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳卓峰

 

相關文章

【過渡性房屋】大埔「樂善村」過渡性房屋項目落成料提供1,200個單位　至今運房局已覓得提供1.6萬單位土地
18:43 2021/12/29
【過渡性房屋】大埔「樂善村」過渡性房屋項目落成料提供1,200個單位　至今運房局已覓得提供1.6萬單位土地
【過渡性房屋】大埔「樂善村」料落成後將提供逾千單位　惠及約1萬居民
21:51 2021/12/29
【過渡性房屋】大埔「樂善村」料落成後將提供逾千單位　惠及約1萬居民
【過渡性房屋】元朗同心村1,800個單位下周一接受申請　月租最低2370元
15:26 2022/01/20
【過渡性房屋】元朗同心村1,800個單位下周一接受申請　月租最低2370元

你可能感興趣

【過渡性房屋】大埔「樂善村」過渡性房屋項目落成料提供1,200個單位　至今運房局已覓得提供1.6萬單位土地
18:43 2021/12/29
【過渡性房屋】大埔「樂善村」過渡性房屋項目落成料提供1,200個單位　至今運房局已覓得提供1.6萬單位土地
【過渡性房屋】大埔「樂善村」料落成後將提供逾千單位　惠及約1萬居民
21:51 2021/12/29
【過渡性房屋】大埔「樂善村」料落成後將提供逾千單位　惠及約1萬居民
【過渡性房屋】元朗同心村1,800個單位下周一接受申請　月租最低2370元
15:26 2022/01/20
【過渡性房屋】元朗同心村1,800個單位下周一接受申請　月租最低2370元
過渡性房屋 紅磡 城規會 大學

最高瀏覽

【公關災難】雪姨踩茶餐廳盆菜風波愈演愈烈　酒店割席租戶退租網民鬧爆
今日 10:21
【公關災難】雪姨踩茶餐廳盆菜風波愈演愈烈　酒店割席租戶退租網民鬧爆
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫：7種食物含雌激素不宜多食
10:06 2022/01/21
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫：7種食物含雌激素不宜多食
【公關災難】雪姨拍片比較盆菜踩良心茶餐廳　遭網民圍插急道歉：會用行動去彌補
10:55 2022/01/23
【公關災難】雪姨拍片比較盆菜踩良心茶餐廳　遭網民圍插急道歉：會用行動去彌補