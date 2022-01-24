【情人節2022】填詞人Oscar透露最難忘作品　揭創作MIRROR+C AllStar+COLLAR歌曲小秘密

相信大家不時也會在社交平台上以歌詞表達心情，又有沒有想過廣東歌歌詞變成打卡點又會怎樣呢？

新生代填詞人李文曦（Oscar）已為超過100首廣東歌填詞，作品包括《黑之呼吸》、《北極熊的遺言》以及最新作品COLLAR出道團歌《Call My Name！》。

Oscar最新與商場合力推出「甜蜜兩茶詞」主題佈置，穿梭​​印上情歌歌詞的三大愛心手勢裝置「打卡」、踏上心心相印情人橋、欣賞近4米高的情人樹、細聽Oscar為活動精選的31首廣東歌，再配以現場醉人璀璨的花海，相信大家都可迎來幸福滿瀉的一年。

場內愛心手勢裝置的歌詞均是Oscar的作品，連Oscar也對自己與筆下詞作「同場」而感有趣！在如此獨特的場面，Oscar接受TOPick專訪時也分享自己踏上填詞之路的契機，同時透露最令他難忘的作品。

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Oscar親自揀歌詞

在是次主題佈置中，Oscar有份構思各個部份的主題、歌單選擇，他稱：「時下年青人愛用手勢去表達愛意，而裝置上的歌詞也是由我親自選擇，正正是從自己的作品篩選了一半後再揀選適合供拍照打卡的，選擇歌詞時的確花了不少時間。」

現場哪一個位置比較得Oscar歡心？他笑著說：「當然是任何有歌詞的部份，畢竟歌詞十分能用作表達，小時候也會在網誌上以歌詞抒發心情。」

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視愛情為創作

自言是典型的處女座、道理王的Oscar坦言自己為人實際、毫不浪漫，愛情對他而言也是創作：「拍拖是需要很多想像，可以給予對方驚喜，又或是令愛情保鮮。愛情對創作人而言更加是一種創作主題，我現時寫劇、填詞也需要從他人的故事中汲取，畢竟自己沒有那麼多曲折離奇的經歷。」

開展填詞生涯

如果有留意樂壇的話，也不難發現愈來愈多由Oscar填詞的廣東歌面世。

Oscar回望自己如何踏填詞之路：「自小也很喜歡看歌詞，也就引發對寫作的興趣，直至中學時有同學找我一起創作就開始嘗試。也就是這位同學把Demo拿給C AllStar、Zpecial的監製小彤聽，後來就開始替小彤填Demo的詞，後來認識了唱片公司的同事再一直填詞。」

他坦言，叱咤903 DJ的身份為他建立重要的網絡，有更多人找他填詞。

▲ （取自Instagram）

藉歌詞帶來希望

Oscar覺得生活化的事情最能啓發創作，漫畫、處境劇、電影、電視劇就是他的靈感來源。在填詞時，會選擇相當寧靜的地方，絕不可存在任何聲音騷擾。

作品中有哪些是專屬Oscar的元素？他分享樂迷給他的反饋：「樂迷認為我的歌詞寫了他們的成長，社會往往就是忽略了20至30歲的一群，他們就需要從不同的藝術作品中找到共鳴。」

Oscar續稱：「填詞時沒有想太多，就是想表達人生的希望。我的作品最後均一定不是把門關上，是留下一個希望，我也希望大家在一些很悲慘的歌曲中能找到出口。」

與歌手「交心」

他指，Tailor-made尤其重要，因此在落筆填詞前也很會與歌手聊天或是重聽對方過往的歌，笑說：「Anson Kong（江𤒹生）會滔滔不絕地分享自己的人生，自然更容易寫出貼近他的歌詞。」

因為與歌手間也建立互動關係，促使之後不斷的合作：「當我修改陳健安（On仔）、張惠雅（Regen）提出的故事，他們也會同意，就是我們之間擁有互相理解的價值觀。另外，當歌手願意挖出自己的內心，我也願意為他們寫得更加好。」

▲ （取自Instagram）

為COLLAR出道作填詞

Oscar先後與人氣組合MIRROR、COLLAR合作，問到為獨唱歌手、組合歌曲填詞又有何分別呢？他說：「MIRROR、COLLAR的歌曲擁有強勁節拍，歌詞內涵並不是唯一標準，記憶點、澎湃、開心感覺是重要的。」

回憶當日接到要為COLLAR出道作《Call My Name！》填詞，Oscar直言當時究竟女團有哪位成員也不知道：「是在未出現決賽、未出現隊名時填詞，也很開心成品面世後獲得樂迷喜愛。」

他認為，替獨唱歌手與組合歌曲填詞的最大分別是溝通的對象，他稱：「與獨唱歌手會直接溝通，為組合歌填詞就是與監製溝通，自然就沒有那麼度身訂造。當寫C AllStar《北極熊的遺言》時，監製提出以北極熊作題材，我就再根據我對四子的印象去完成歌詞。」

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令Oscar難忘的作品是？

Oscar為超過100首廣東歌填詞，題材大半與生活有關，哪一些作品特別令他難忘呢？他思索了一會後分享：「是On仔的《重生》，自己不開心時聽也可作鼓勵，歌詞帶出人在最絕望時仍要生存下去的原因是因為你身邊尚有其他人，或者把你想說的好好承傳下去。」

Anson Kong的《黑之呼吸》同樣被「點名」，Oscar說： 「大家都以為我是為AK於叱咤頒獎禮的表情而度身訂造，但其實是因為一直都覺得何解要因自己的情緒而受到旁人指指點點呢？AK也只不過是因為沒獲獎而不開心，不開心時又為何要展現笑容呢？剛巧AK說要用這個題材，大家價值觀相似下就誕生了《黑之呼吸》的歌詞了！」

「甜蜜兩茶詞」主題佈置

日期：2022年1月23日至3月14日

時間：上午10時至晚上10時

地點：葵芳新都會廣場L3-L5露天廣場

記者：陳淑霖