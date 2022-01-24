【支援中小企】中電撥8,000萬元再推消費券計劃　全港近80萬個家庭受惠

▲ 中電於今年1月再度推出為期6個月的中電消費券計劃，近80萬個合資格家庭受惠。（中電提供）

中華電力有限公司透過中電社區節能基金撥款8,000萬元，於今年1月再度推出為期6個月的中電消費券計劃，近80萬個合資格家庭，於本月起會陸續收到兩張總值100元的消費券，可於超過2,800間參與計劃的零售商店和食肆使用。

受惠家庭包括居住於中華電力供電範圍的低用電量住宅客戶和享有長者電費優惠的客戶，他們會於今年1月底前經郵遞收到消費券，而10,000個劏房戶家庭則可透過中華電力的社區夥伴獲取消費券。

參與中電消費券計劃的商戶涵蓋食肆、餅店、雜貨店、電器舖、藥房、洗衣店、理髮店和社企零售商店等。中華電力特別印制商戶名單隨消費券派發予受惠長者客戶及劏房住戶。受惠人士亦可瀏覽計劃專頁 ，或掃瞄消費券上的二維碼查閱商戶名單。參與商戶會在店舖外張貼中電消費券計劃標貼，讓受惠人士識別。

中華電力指，去年首度推出消費券計劃，社會反應正面。中華電力企業發展總裁莊偉茵女士表示，受疫情影響，香港營商環境在過去兩年持續受到嚴竣考驗，而今次參與今年中電消費券計劃的商戶，以中小企為主。希望促進資金流動，支援中小企營運周轉，讓香港早日重拾經濟動力。

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責任編輯：蘇文軒