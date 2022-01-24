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【持刀狂徒】深水埗斬人案疑兇劏房落網　警拘51歲無業男

社會 14:52 2022/01/24

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

警方在一個劏房單位將涉案51歲無業男子拘捕。（曾秋文攝）

深水埗昨日（23日）發生傷人案。深水埗重案組第3隊主管伍世昌督察表示，昨晚7時45分，一名38歲非洲裔男子和52歲本地男子在大南街和桂林街交界遭人用鎅刀襲擊，疑兇其後沿大南街方向逃去。詳情即看：【下一頁

    點擊圖片放大
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警方翻查大量閉路電視錄影片段，重案組人員聯同西九龍總區刑事部和機動部隊動員大量警力，鎖定涉案男子，大批警員在今早（24日）11時30分到大南街368號，逐家逐戶進行家訪和調查，其後在一個劏房單位將涉案51歲無業男子拘捕。警方正調查他犯案動機和當時的精神狀態，並在其住所檢獲犯案時所穿衣物和一把鎅刀，疑犯現正被扣留調查。

【童學園】DSE狀元棄法律讀港大英文　重返母校執教鞭︰交個心出來教學生

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記者：曾秋文

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