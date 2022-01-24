【入稟追租】已全線結業健身中心Goji Studios被指欠租　九龍灣分店被入稟追逾850萬

▲ 已全線結業健身中心Goji Studios被指欠租 九龍灣分店被入稟追逾850萬。（資料圖片）

健身中心Goji Studios旗下4間健身中心，早於2021年12月底全線結業，其位於九龍灣Megabox分店遭業主入稟高等法院，指該分店拖欠逾850萬租金等，遂入稟追討，並就違反租約要求賠償。

原告Megabox Development Company Limited；答辯人Goji (Kowloon Bay) Limited前稱Opus Fitness (Megabox) Limited。

入稟狀指，原告將九龍灣Megabox商場18樓全層連平台，以及外牆廣告位置租予答辯人，並於2019年8月以月租逾82萬出租，為期2年，另須繳付管理費等。

原告指基於新冠肺炎及經濟情況，同意答辯人於2020年2月至8月期間延遲繳付租金，答辯人須於2021年7月繳付。

入稟狀指，答辯人於2021年12月28日在未得原告同意下結業。原告指答辯人自2020年2月至2022年3月期間，拖欠租金及管理費等費用共涉逾850萬，遂入稟向答辯人追討，並要求收回單位，以及就違反租金要求作出賠償。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧