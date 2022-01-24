【第五波疫情】立法會秘書處一名外判職員初確　梁君彥：暫定本周三會議以實體舉行

▲ 立法會主席梁君彥。（陳葆琳攝）

第五波疫情爆發，立法會主席梁君彥宣布，秘書處一名負責上載影片的外判承辦商職員初步確診，居葵涌邨逸葵樓，最後上班日期為本月19日，曾在1M及3樓工作。因應疫情最新發展，立法會將安排職員輪流回辦公室工作，其他提供非必要服務的職員將在家工作。

梁君彥宣布，立法會將跟隨政府於2月16日起實施疫苗氣泡，未接種疫苗不能返回不可回上班，包括議員、職員、傳媒代表、訪客等。梁君彥指立法會秘書處已有97%職員已完成接種疫苗。

秘書處將於明天安排4場遙距會議採排環節，至於何時會遙距會議，立法會將密切注意的疫情發展決定。梁君彥表示，暫時星期三會議以實體舉行，但可能隨時改變。

立法會上周三通過議案，授權立法會主席或委員會主席，即日起至今年12月31日期間，在指明事件或事故下召開遙距會議，亦即逢星期三的立法會大會、內務委員會、財務委員會可於緊急情況下，舉行視像遙距會議，討論議案。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳