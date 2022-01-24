【第五波疫情】今日新增109宗確診　包括98宗本地個案【不斷更新】

▲ （馮漢柱攝）

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。衞生署及醫院管理局今日（24日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞將會出席疫情記者會交代詳情。

【16:53】

張竹君表示，大窩口邨富強樓早前有一宗確診個案，當局懷疑有垂直傳播，將派人會前往調查。詳情即看：【下一頁】

【16:45】

何婉霞表示現時共有426名確診病人於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心等留醫，另有威院護士及瑪嘉烈醫院男病人初步確診。詳情即看：【下一頁】

【16:43】

張竹君表示，黃大仙區污水檢測檢出Delta及Omicron變種病毒，當局懷疑當區有隱性傳播，已設有檢測站供市民檢測。詳情即看：【下一頁】

【16:40】

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今日有5宗源頭不明個案。詳情即看：【下一頁】

【16:38】

本港今日新增109宗確診個案，包括98宗本地個案，其中逸葵樓佔27宗；映葵樓33宗；芊葵樓1宗；碧葵樓1宗；旭葵樓1宗；雅葵樓2宗；春葵樓1宗；綠葵樓1宗；百葵樓1宗；夏葵樓1宗。詳情即看：【下一頁】

【16:30】

本港今日新增109宗確診個案，包括98宗本地個案。5宗未找到源頭個案。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津